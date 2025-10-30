Un vecino de Avilés decora su casa en Halloween con fotos de Sánchez y otros políticos del PSOE, y la policía le obliga a retirarlas

La celebración de Halloween en Avilés (Asturias) ha desatado una polémica política. Un vecino decoró la fachada de su vivienda con fotografías del presidente Pedro Sánchez y otros dirigentes del PSOE, en un montaje que los presentaba como presuntos delincuentes.

La acción, que pretendía ser una sátira festiva, fue denunciada por distintos medios, que lo calificaron de provocador.

Según el usuario de X (antes Twitter) @herqles_es, la policía local se personó en el domicilio y obligó al propietario a retirar las imágenes, a pesar de que estaban colocadas en una zona privada. El vecino considera que se trata de un acto de censura y defiende su derecho a la libertad de expresión.

El caso ha generado un intenso debate en redes sociales sobre los límites del humor político, el uso del espacio privado para manifestaciones satíricas y el papel de las fuerzas de seguridad en este tipo de intervenciones. Mientras algunos usuarios critican la actuación policial, otros consideran que el montaje excedía los límites del respeto institucional.

Hasta el momento, no se ha informado de sanciones formales, pero el incidente ha puesto sobre la mesa la tensión entre libertad de expresión y respeto político en contextos festivos.