El verdadero "mapa de calor" que alerta a los españoles: la crisis que pone a nuestro país a la cabeza de Europa

En los últimos años, cada mapa de calor que refleja la subida considerable de las temperaturas en Europa alerta tanto a los ciudadanos como a los expertos. Y no es para menos, pues cada vez los veranos son más largos y el calor más extremo por el cambio climático. No obstante, a la Unión Europea también le ha saltado una nueva advertencia que repercute en sus habitantes, y no es otro que el descenso de la natalidad. Una crisis de fertilidad que afecta a todos los europeos, en especial a España, la gran golpeada por esta situación.

Según explica Eurostat, el número de nacidos vivos en la Unión Europea cayó por debajo de los cuatro millones por primera vez desde 1960. Se trata de una de las tasas de fecundidad más bajas del mundo, y es que ese año, en 2022, solo se habían registrado 3,88 millones de bebés. Fue en 1990 el último año en el que se superaron los cinco millones, siendo concretamente 5,1 millones de niños los que nacieron en la UE.

La crisis de natalidad que azota España: es el segundo país de Europa con menos nacimientos de media

Aquel año, la tasa de fertilidad de España fue la segunda más baja de toda la Unión Europea, solo por detrás de Malta. La tasa española era de 1,16 niños nacidos por mujer, por debajo de países como Italia (1,24) o Portugal (1,43), que también estaban por debajo de la media europea (que era de 1,46 niños nacidos por mujer).

Mientras tanto, la tasa de Georgia (1,83 nacimientos por mujer), Moldavia (1,81 bebés por madre) y Francia (de 1,79) eran las más altas de Europa, contando la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC), el Reino Unido y los países candidatos a la UE.

Por otro lado, la UE había registrado en 2021 una tasa de fecundidad de 1,52, la más baja después de la región de Asia Oriental y el Pacífico. Tal y como explican los datos de Eurostat, las tasas de fertilidad ha disminuido drásticamente en trece de los veintisiete Estados miembros de la UE en los últimos veinte años, siendo Irlanda y Finlandia los países que registraron los descensos más significativos.

Por otro lado, el panorama de la fertilidad desde la perspectiva masculina es preocupante, pues tanto la calidad como la concentración de esperma se han reducido drásticamente en un 51% a nivel mundial. Y el ritmo es preocupante, ya que la concentración de esperma ha disminuido un 1,16% a un ritmo anual, pero con el cambio de siglo, a un 2,64%.