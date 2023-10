Un caimán le arranca el dedo del pie mientras realizaba un espectáculo

Tyson Florence, de 36 años, se encontraba realizando su actuación frente a un entregado público cuando, desafortunadamente, su mano resbaló, permitiendo que la mandíbula del caimán se aferrara a su pie derecho, ocasionando una grave lesión en su dedo gordo del pie.

De inmediato, los presentes se apresuraron a socorrer a Tyson, quien logró salir de la piscina inflable por sus propios medios antes de ser trasladado al hospital en camilla. Lamentablemente, los esfuerzos de los médicos no pudieron salvar su dedo: "En cuanto ocurrió se me pasaron un millón de cosas por la cabeza. Sé y he sabido durante mucho tiempo que cuando se trabaja con estos animales, siempre se corre el riesgo de perder una extremidad", expresó Tyson.

En su actuación, decidió despojarse de sus zapatos para exponer sus pies descalzos e interactuar con el imponente reptil. Comenzó a golpear suavemente al gran caimán y a mover sus manos cerca de su boca abierta. Sin embargo, en un instante, perdió el control, y la boca del reptil se cerró firmemente en su pie, desencadenando momentos de gran peligro. Afortunadamente, algunos espectadores intervinieron de inmediato: tres de ellos inmovilizaron al caimán, mientras que un cuarto logró cerrar su boca, permitiendo a Tyson abandonar la piscina.