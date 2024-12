Las dos claves del bebé hallado muerto entre la basura: tenía signos de asfixia y procedía de Valdemingómez

La Guardia Civil cuenta con dos pistas claves para poder identificar al bebé de pocos días que fue hallado muerto en el Complejo Medioambiental de Reciclaje de Loeches (Madrid). Tenía signos de asfixia y puede provenir, en un alto porcentaje, de la planta de reciclado de Valdemingómez, según informan fuentes de la investigación a LA RAZÓN. Los agentes tiran del hilo mientras solicitan colaboración ciudadana con el objetivo de conocer qué pasó con este menor y quiénes son sus padres.

Los empleados del centro de reciclaje fueron los que dieron la voz de alarma a la 1:46 horas de este jueves. En una primera instancia, una de las trabajadores localizó los restos del cadáver del bebé en la zona de aguja de prensado. Lo primero que pensó es que se trataba de un muñeco pero pronto se dio cuenta del terrible hallazgo. Llamó a su encargado y éste se puso en contacto con los servicios de emergencias. Durante la inspección ocular se localizaron distintas partes del cuerpo.

Tenía signos de asfixia

Hasta el lugar se trasladaron Agentes de la Guardia Civil de Loeches, del Equipo de Policía Judicial de Arganda del Rey y de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de Madrid. La forense, en un primer examen, en el lugar consideró que el bebé podría tener unos 15 días de vida. De forma inequívoca no había llegado al mes. También subrayó que parecía tener signos de asfixia, según estas fuentes.

Los especialistas precintaron dos bolsas de basura compactadas para su posterior análisis en búsqueda de más restos cadavéricos. De igual forma, se recogieron muestras de ADN del cadáver, y se hisopan las zonas próximas al lugar del hallazgo. A las 05:50 horas, se realiza el levantamiento del cadáver y traslado hasta el Instituto de Medicina Legal para la realización de la autopsia.

La Policía Nacional investiga el hallazgo del cadáver de un bebé de unos tres meses entre unos cubos de basura del distrito madrileño de Barajas. Rodrigo Jimenez Agencia EFE

Los agentes que se desplazaron hasta la instalación conversaron con los trabajadores del vertedero. Estos empleados indicaron que el camión que ha traído los restos cadavéricos podría provenir, con un alto porcentaje, de la planta de reciclado de Valdemingómez. Con todos estos datos, la Guardia Civil ha solicitado colaboración ciudadana para intentar averiguar si alguien ha detectado la ausencia de algún neonato en las últimas horas, que pudiera acotar la procedencia del recién nacido.

El tercer bebé hallado muerto en la basura en 2024

Este es el tercer bebé localizado muerto en Madrid en lo que llevamos de año. Los tres casos guardan similitudes. No tenían mucho tiempo de vida y, por el momento, no se ha podido localizar a la familia. El primero de estos casos se produjo el 12 de mayo cuando fue hallado un menor entre los cubos de basura del distrito de Barajas. No tenía signos de violencia.

Para el segundo episodio hay que remontarse al 25 de junio. Un empleado de Valdemingómez encontró el cadáver de un pequeño. Por las investigaciones posteriores, se sospecha que llegó al lugar en un contenedor amarillo. La Policía Nacional aún tiene abiertas las pesquisas por ambos casos. Este nuevo hallazgo será investigado por la Guardia Civil.