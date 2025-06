Tres meses con el Ninja Woodfire 8-en-1: el horno para todo que ha jubilado a mi barbacoa (y casi a mi cocina)

Admitámoslo, cocinar al aire libre siempre será mejor que hacerlo entre cuatro paredes. La liturgia de la barbacoa de fin de semana, el ritual de encender el fuego, el olor a brasa... es algo casi sagrado. Por eso, cuando Ninja, la marca que muchos asocian con freidoras de aire y robots de cocina (y, ahora, también cafeteras), anunció un horno de exterior "8 en 1" que prometía asar, ahumar, hornear y, por supuesto, hacer pizzas con un toque de leña, no pude evitar arquear una ceja. ¿Otro gadget más para el jardín? ¿Un aparato que promete hacerlo todo, pero que al final no hace nada bien? La propuesta era ambiciosa, quizás demasiado.

Han pasado varios meses desde que el Ninja Woodfire 8-en-1 llegó a mi casa. Meses de pruebas, de experimentar, de quemarme un poco los dedos (literalmente) y de cocinar de todo, desde pizzas (obvio) hasta costillares ahumados durante horas, pollos asados con piel crujiente, pescados a la piedra e incluso alguna que otra tarta de queso. Y hoy, con el verano a la vuelta de la esquina, ya puedo dar un veredicto. Y os adelanto algo: mi vieja barbacoa de carbón me mira con rencor desde un rincón del patio, acumulando polvo. Porque sí, amigos, este horno de Ninja es una auténtica maravilla que ha cambiado por completo mi forma de cocinar al aire libre.

No es perfecto, y tiene sus manías y sus pequeños "peros" que os contaré en detalle. Pero su versatilidad, la facilidad de uso y, sobre todo, la calidad de los resultados que ofrece, son tan sorprendentemente buenos que se ha convertido en uno de los grandes protagonistas de mis reuniones familiares y con amigos. Es mucho, muchísimo más que un simple horno de pizzas.

Un diseño compacto, bien construido y extremadamente fácil de usar

Frontal del horno abierto Christian Collado Difoosion

Lo primero que te sorprende al sacarlo de la caja es la calidad de construcción. Ninja sabe hacer electrodomésticos, y eso se nota. El horno se siente sólido, bien ensamblado y con materiales que aguantan la intemperie. El diseño es moderno, alejado de las típicas barbacoas redondas, con un toque de color naranja característico de la marca que, personalmente, me gusta mucho.

Montarlo es cuestión de minutos, y su funcionamiento es tan insultantemente sencillo que casi te sientes mal por no tener que pelearte con el carbón y las pastillas de encendido. Enchufar, girar un dial para seleccionar uno de sus 8 modos (Pizza, Max Roast, Gourmet Roast, Top Heat, Bake, Smoker, Dehydrate y Keep Warm), ajustar temperatura y tiempo, y darle al "play. En un par de minutos, está precalentado (te avisará con su característico pitido) y listo para la acción.

Pantalla y controles del Horno Ninja Woodfire Christian Collado Difoosion

Mi primera prueba, como no podía ser de otra manera, fue con las pizzas. Al fin y al cabo, su diseño grita "¡horno de pizza!". Y sí, las hace, y las hace de maravilla. Seleccionas el modo Pizza, metes la piedra refractaria que viene incluida, esperas a que alcance temperaturas infernales (puede llegar a los 370ºC), y en unos 90 segundos tienes una pizza con una base crujiente, el queso perfectamente fundido y ese saborcillo característico gracias a la pequeña caja de ahumado donde puedes meter pellets de madera. Los resultados rivalizan sin complejos con los de hornos de pizza dedicados mucho más específicos. Primer examen, superado con nota.

Pero quedarse solo en las pizzas sería un crimen, porque es al explorar sus otros 7 modos cuando te das cuenta del verdadero potencial de este aparato. Durante estos meses, el modo Smoker (Ahumador) se ha convertido en mi favorito. He preparado costillas ahumadas a baja temperatura durante 6 horas que se deshacían literalmente del hueso, con un sabor a humo de leña profundo y auténtico que jamás habría conseguido en una barbacoa convencional sin ser un experto. El control de la temperatura es tan preciso que solo tienes que preocuparte de poner la carne, rellenar la cajita de pellets una vez, y olvidarte hasta que el temporizador te avise.

Modos del horno Ninja Christian Collado Difoosion

El modo Max Roast (Asado a alta temperatura) es perfecto para conseguir ese pollo de asador con la piel ultra crujiente y el interior jugoso, o para marcar unas chuletas de cordero en cuestión de minutos. Y el modo Bake (Hornear), aunque parezca una locura, funciona. He llegado a hornear pan y varias tartas de queso, aprovechando que ya tenía el horno caliente después de una comida. Es como tener un horno de cocina de alto rendimiento, pero en el jardín.

Limpieza y accesorios: los puntos débiles

Mantener limpio el interior del horno puede ser todo un reto Christian Collado Difoosion

Sin embargo, no todo es perfecto en el paraíso de la cocina exterior. La experiencia de uso, aunque increíblemente sencilla en cuanto a controles, tiene algunos puntos de fricción que he notado con el uso continuado.

El primero tiene que ver con el manejo de las bandejas. El horno se calienta, y se calienta MUCHO. Sacar la bandeja con el asado o la piedra de la pizza requiere unos buenos guantes y, a veces, la maniobra se siente un poco tediosa y poco ergonómica.

Las guías internas para las bandejas son funcionales, pero a veces cuesta un poco atinar a la primera, especialmente cuando manejas algo pesado y muy caliente. Un accesorio tipo pala o una herramienta específica para extraer las bandejas con más seguridad habría sido un detalle de diez.

El segundo "pero", y quizás el más importante para mí, es la limpieza de la parte superior interna. La altura interior del horno no es excesiva. Esto está genial para concentrar el calor y cocinar rápido, pero si preparas algo que salpique (una carne con una salsa no muy espesa, por ejemplo), es inevitable que las gotas acaben en la resistencia superior o en el "techo" del horno.

Y limpiar esa zona es una auténtica pesadilla. La bandeja y la rejilla se quitan y se lavan fácilmente, pero acceder a la parte de arriba para desincrustar la grasa quemada es complicado y requiere paciencia y un buen desengrasante. Es el peaje a pagar por su diseño compacto y su potente grill superior.

Una pregunta que muchos hacen es si este horno sustituye a una parrilla tradicional. La respuesta es... no exactamente. Es un horno de exterior, no un grill. Su diseño está pensado para cocinar con la puerta cerrada. No es ideal para tareas que requieren el acceso constante y rápido de una parrilla abierta, como hacer hamburguesas, marcar unas brochetas o ir dándole la vuelta a unas salchichas. Para ese tipo de cocina más directa y "de contacto", la barbacoa de toda la vida o el Ninja Woodfire Grill (su hermano enfocado en la parrilla) siguen siendo mejores opciones.

La piedra para pizza viene incluida junto al horno Christian Collado Difoosion

Pero si, como a mí, lo que te gusta es la versatilidad; si sueñas con hacer un asado lento un día, ahumar un salmón al siguiente, hornear unas pizzas para una cena con amigos y hasta preparar un pan casero el domingo, entonces la respuesta cambia. El horno Ninja Woodfire 8-en-1 gana por goleada. La conveniencia de no tener que gestionar brasas, la precisión del control digital de temperatura y tiempo, y la calidad constante de los resultados hacen que, para mí, haya "jubilado" a mi vieja barbacoa para el 90% de las ocasiones.

Llegando a la conclusión tras estos meses de uso, puedo decir que el Ninja Woodfire 8-en-1 es un compañero de cocina exterior absolutamente fantástico y sorprendentemente versátil. Es un aparato que te invita a experimentar y a atreverte con preparaciones que quizás nunca te habrías planteado hacer al aire libre. La facilidad de uso es tal que elimina cualquier pereza, y los resultados, especialmente en asados, ahumados y pizzas, son de un nivel muy, muy alto.

A pesar de sus pequeños inconvenientes de diseño en el manejo de las bandejas y la limpieza de la parte superior, sus virtudes los superan con creces. No es un simple horno de pizza, es tener una cocina multifunción de alto rendimiento en tu terraza o jardín. Si te apasiona la cocina al aire libre y valoras la conveniencia sin renunciar a la calidad y al sabor, este gadget es, sin duda, una de las mejores inversiones que puedes hacer. Ha cambiado mi forma de disfrutar del buen tiempo y de las comidas con los míos. Y mi vieja barbacoa, bueno... creo que seguirá cogiendo polvo durante mucho tiempo.

Precio del Ninja Woodfire 8 en 1 y dónde comprarlo

En España, el horno eléctrico de exterior de Ninja tiene un precio de venta oficial de 399,99 euros, y se puede comprar a través de la tienda online oficial de Ninja.