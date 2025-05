Android 16 Beta 4.1 ya está disponible para descargar: todas las novedades y móviles compatibles

Cuando tan solo han pasado unos días desde que Google anunció la nueva interfaz gráfica basada en "Material 3 Expressive" para Android, WearOS y Android Auto y menos de un mes después de la llegada de la cuarta y última Beta de Android 16, la compañía de Mountain View ha lanzado, recientemente, la primera versión incremental de la Android 16 Beta 4 en todos los Google Pixel elegibles.

Como suele suceder con las actualizaciones Beta intermedias entre versiones, Android 16 Beta 4.1 se centra principalmente en corregir una serie de errores generales detectados previamente para preparar el aterrizaje de la primera variante estable de la nueva versión de Android.

Estas son todas las correcciones de errores que incluye Android 16 Beta 4.1

Como nos revelan desde el medio especializado 9to5Google, el gigante americano ha comenzado a desplegar la actualización a Android 16 Beta 4.1 y una buena prueba de ello es que las notas de esta nueva actualización ya aparecen detalladas en el blog de desarrolladores de Android.

Así, según dichas notas, Android 16 Beta 4.1 incluye un total de 9 de correcciones de errores, las cuales te pasamos a enumerar a continuación:

Se solucionó un problema que afectaba el rendimiento háptico (Número #392319999)

Se solucionó un problema que impactó la grabación de video 4k en el teleobjetivo 4x (Número #396804873)

Se ha corregido la desaparición del mapa meteorológico (Número #407282089)

Se ha solucionado el problema de los atajos de pantalla de bloqueo fijos que se activan con un solo toque (Número #403679494)

Se solucionó un problema en el que el indicador del micrófono está atascado (Número #394002077)

Se ha solucionado un problema por el que el audio no se reproduce desde el NDK (Número #410960668)

Se ha corregido un problema constante de drenaje de la batería (Número #406421245)

Se ha corregido una barra de navegación negra que aparecía en las transiciones (Número #411509161)

Se ha corregido un bloqueo de la aplicación de Google al cargar un sitio web (Número #415097836)

Móviles compatibles con Android 16 Beta 4.1

La actualización a Android 16 Beta 4.1 ya está disponible para su descarga en todos los Google Pixel desde el Pixel 6 en adelante, incluido el nuevo Pixel 9a, un smartphone económico que nos ha dejado muy buenas sensaciones tras analizarlo a fondo, con el número de versión BP22.250325.012.

Por lo tanto, todos estos terminales de la gran G ya han empezado a recibir esta nueva actualización via OTA, pero si todavía no te ha llegado y no quieres esperar, siempre pudedes instalarla manualmente descargando el paquete de la misma que corresponda a tu terminal.

Para facilitarte dicha tarea, a continuación, te dejamos los enlaces de descarga de todos los paquetes de la actualización a Android 16 Beta 4.1 para los Google Pixel compatibles con esta: