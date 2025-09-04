Anker, soundcore y eufy presentan una tonelada de novedades en IFA 2025

La inteligencia artificial se ha convertido en el pilar central de la nueva estrategia de Anker. La compañía ha presentado una enorme cantidad de novedades tecnológicas bajo sus distintas marcas —eufy, soundcore y la propia Anker—, donde un denominador común articula todos los lanzamientos: la integración de sistemas inteligentes para automatizar tareas, mejorar la seguridad y optimizar el rendimiento de sus dispositivos en el hogar, el trabajo y el descanso. El objetivo es crear un ecosistema más cohesionado y proactivo en el que todas las piezas de la marca encajen a la perfección. Vista la ambición que han presentado en la IFA 2025, a la que hemos podido asistir en primicia, os podemos adelantar que tiene toda la pinta de que van a conseguirlo.

La marca matriz, Anker, ha renovado su gama de carga con la serie Prime, cuya principal innovación es la incorporación de una pantalla inteligente en sus dispositivos. Esta pantalla ofrece información en tiempo real sobre el estado de la carga, la potencia y el tiempo restante. La familia de productos incluye un cargador de 160 W, una potente batería externa con capacidad de 300 W y una estación de carga inalámbrica Qi2 de 25 W.

Hemos podido asistir a la presentación de todo lo que tiene que ofrecer Anker Silvia Fernández

De hecho, entre las propuestas más llamativas de eufy se encuentra un curioso tándem para la limpieza del hogar. Ha presentado el robot aspirador S2, un modelo capaz de elevar su chasis hasta cinco centímetros para limpiar alfombras de pelo largo, y ha adelantado sus planes para 2026: el Marswalker, un transportador diseñado para que el aspirador pueda funcionar de forma autónoma en distintas plantas. Mucha gente que tiene una casa con varias plantas siempre se pregunta lo mismo: "A ver cuando inventan algo para que el robot suba él solo", y parece que desde Anker lo tienen claro.

Asimismo, la concepción de un hogar verdaderamente inteligente se va a llevar a cabo con el sistema AI Core, un cerebro central que gestiona los dispositivos de la casa. Su principal virtud reside en su capacidad para procesar los datos de forma local, identificando y anticipando más de cien situaciones domésticas sin necesidad de enviar información a la nube, una apuesta por la privacidad que resulta fundamental ahora que nuestros datos son la moneda de cambio de las grandes empresas. A esta propuesta se suma la eufyMake UV Printer E1, la que definen como la primera impresora UV personal del mundo que genera texturas tridimensionales con ayuda de la IA.

Por otro lado, la división de seguridad también se renueva con la llegada de la eufyCam S4, una cámara de videovigilancia híbrida que combina una lente fija con resolución 4K y dos lentes móviles PTZ con calidad 2K. Este dispositivo estará disponible en el mercado a partir de octubre por un precio de 299 euros.

Descanso nocturno y productividad

En este ámbito, la marca de audio soundcore ha puesto el foco tanto en la productividad como en el reposo. Para ello ha presentado los Sleep A30, unos auriculares diseñados específicamente para dormir que emplean un sistema de cancelación de ruido basado en audio generado por inteligencia artificial. Cada vez más gente disfruta de dormir con ruidos blancos, que les tranquilizan o les permiten alcanzar un sueño más profundo. Esta idea es, definitivamente, para ellos.

Por otro lado, para el entorno profesional, ha lanzado soundcore Work, una compacta grabadora de voz asistida por IA que genera transcripciones y resúmenes de reuniones o entrevistas de forma automática, con un coste de 159,99 euros., mientras que el proyector Nebula X1 Pro actualiza la oferta de entretenimiento con una estación de cine móvil 4K.