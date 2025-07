Antes de 'True Detective', esta miniserie ya nos dejó uno de los mejores thrillers judiciales de la televisión

A veces no hace falta complicarse con tramas rebuscadas: basta un crimen, una sola noche y un chico que estaba en el lugar y momento equivocados para construir un thriller adictivo a más no poder. Creada por Richard Price (El color del dinero) y Steven Zaillian (La lista de Schindler), esta serie parte de otra producción británica, pero consigue algo completamente distinto gracias a su atmósfera opresiva y su mirada, mucho más crítica, al sistema judicial estadounidense.

Uno de sus grandes aciertos fue reflejar la burocracia asfixiante del sistema penal y cómo una vida puede desmoronarse en cuestión de horas, con Riz Ahmeden el papel que le valió un Emmy a 'Mejor actor principal en una miniserie', allá por el año 2016. A su lado, un abogado de medio pelo que se convierte en inesperado héroe, aunque el personaje encarnado por Turturro iba a ser para Gandolfini (el mítico Tony Soprano, ya sabes), pero por desgracia falleció antes de comenzar el rodaje. De hecho, si compruebas los créditos de la miniserie, verás que su nombre aparece como productor póstumo.

Un crimen, una noche y un acusado al que han destrozado la vida

El protagonista de la trama es Naz (Riz Ahmed), un universitario estadounidense de origen paquistaní que vive en el distrito de Queens, en Nueva York. Su vida transcurre de forma totalmente normal hasta que coge prestado el taxi de su padre para asistir a una fiesta, recogiendo a una misteriosa joven llamada Andrea Cornish (Sofia Black-D'Elia) por el camino, aunque de forma totalmente accidental. Entonces, lo que parecía empezar como una noche de diversión, drogas y sexo, se convierte en una pesadilla: Naz despierta en casa de Andrea y la encuentra brutalmente apuñalada. Desorientado y asustado, huye del lugar, pero es detenido poco tiempo después por una infracción de tráfico.

Entonces, la policía descubre el arma homicida en su poder y lo arrestan como principal sospechoso del asesinato, ingresando en la prisión de Rikers Island, donde debe sobrevivir mientras espera juicio. A su lado estará John Stone (John Turturro), un abogado de poca reputación pero muy tenaz, que se convierte en su principal defensor. Juntos, enfrentan no solo la abrumadora evidencia y los prejuicios raciales, sino también las fallas, burocracia e injusticias del sistema penal estadounidense. Con un 94% de críticas positivas en la web de reseñas Rotten Tomatoes, una nota media de 8,4/10 en IMDb y un 7,8/10 en la plataforma de FilmAffinity, no solo conquistó a la crítica: se ganó también al público, convirtiéndose en una de esas miniseries que siguen recomendándose años después. Como está sucediendo ahora mismo.

¿Tienes ganas de saber más, verdad? Pues toma nota, porque 'The Night Of' está disponible en dos plataformas de streaming: Max y Movistar Plus+. Al tratarse de una miniserie, solo tiene una temporada de 8 capítulos, con una duración aproximada de 60 minutos cada uno, excepto el primero y el último que se alargan un poco más.