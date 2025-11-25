Anthropic lanza Claude Opus 4.5, más listo, más rápido y ahora domina tu Excel

Anthropic anunció este lunes el lanzamiento de Claude Opus 4.5, la última actualización de su modelo insignia de inteligencia artificial. Con esta versión, la compañía cierra la serie 4.5 y refuerza su posición en el mercado tras integrar previamente a Sonnet y Haiku, completando así su línea de modelos de esta generación.

La nueva entrega destaca por su rendimiento superior en pruebas de referencia. Entre sus logros, sobresale en evaluaciones de programación como SWE-Bench y Terminal-bench, así como en el uso de herramientas con Tau2-Bench y MCP Atlas, además de brillar en resolución de problemas generales con ARC-AGI 2 y GPQA Diamond. De hecho, Opus 4.5 se convierte en el primer modelo en superar el 80% en SWE-Bench verificado, un estándar muy valorado en la comunidad de desarrolladores.

Además de los avances técnicos, Anthropic ha puesto el foco en la utilidad práctica del modelo en entornos laborales. La compañía destaca que Opus 4.5 mejora la interacción con herramientas de trabajo como navegadores y hojas de cálculo, gracias a sus nuevas integraciones con Google Chrome y Microsoft Excel. Estas funciones buscan facilitar tareas como la investigación, la gestión de datos y la elaboración de presentaciones.

Una mejora con la que sacar pecho en el creciente mercado de la IA

"Hemos mejorado la calidad general del contexto largo durante el entrenamiento con Opus 4.5, pero las ventanas de contexto no serán suficientes por sí solas", declaró al medio especializado TechCrunch Dianne Na Penn, jefa de gestión de productos de investigación de Anthropic. "Conocer los detalles correctos para recordar es fundamental, además de disponer de una ventana de contexto más larga", subrayó la ejecutiva.

Estos cambios también habilitaron la función de 'chat sin fin', largamente solicitada, para los usuarios de pago de Claude. Esta característica permitirá que las conversaciones continúen sin interrupciones, ya que el modelo comprimirá su memoria en segundo plano sin notificar al usuario, evitando así perder información relevante durante interacciones prolongadas.

El lanzamiento llega en un momento de intensa competencia en el sector de la IA. En las últimas semanas, Google presentó Gemini 3 Pro y OpenAI lanzó GPT-5.1, situando a Anthropic en una carrera acelerada por liderar el mercado, que vive una etapa de avances rápidos y presión constante. La empresa con sede en San Francisco describe a Opus 4.5 como “el mejor modelo del mundo para programación, agentes y uso informático”, destacando su capacidad para integrarse en los flujos de trabajo existentes.