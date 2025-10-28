Apple lanza iOS 26.1 RC: la versión oficial es inminente

Apple acaba de lanzar la versión RC de iOS 26.1 para desarrolladores y se espera que también lo haga para los testers públicos. Esto quiere decir que la versión oficial se lanzará la semana que viene para todos aquellos que no han estado probando la versión beta de esta actualización que, finalmente, será una versión cargada de novedades.

Se esperaba el lanzamiento de iOS 26.0.2 antes de la llegada de iOS 26.1, pero parece que, finalmente, la corrección de errores y las mejoras en el sistema se añadirán directamente a la versión grande, que podría llegar el próximo 3 de noviembre. Repasemos algunas de las novedades y el proceso de instalación de esta actualización para probarlas antes que nadie.

¿Qué novedades llegarán en iOS 26.1?

Aunque no parecía que iOS 26.1 iba a ser una versión cargada de novedades, conforme ha ido avanzando el proceso beta, Apple ha incluido cambios en cada una de las compilaciones que ha lanzado, incluso en la cuarta, donde añadió un nuevo ajuste para reducir el efecto Liquid Glass, así como una opción que permite desactivar el acceso a la cámara desde la pantalla de bloqueo.

Además, otros cambios que llegarán son nuevos gestos en Apple Music para poder pasar de canción, un nuevo gesto que permite editar texto de forma más rápida, así como cambios de diseño en las apps nativas de Calendario y Teléfono de Apple. Por otro lado, la forma de detener las alarmas será distinta: a través de un gesto de deslizamiento en lugar de pulsar un botón.

Por último, llegarán las típicas correcciones de errores y mejoras en la estabilidad del sistema. En conjunto, iOS 26.1 será una muy buena actualización porque incluirá cambios de personalización, nuevos gestos que mejorarán la experiencia y la estabilidad que le falta a la versión que se lanzó en septiembre.

Cómo instalar la beta de iOS 26.1 en el iPhone

Aunque no es recomendable instalar una versión beta en un iPhone principal, ocurre lo contrario con la versión RC porque es la versión final que se lanza al público. Es cierto que en ocasiones la beta final no es la misma que la oficial y se tiene que volver a actualizar, pero no suele ser lo habitual. Si quieres instalar la versión RC de iOS 26.1 para probar todas las novedades antes que nadie, lo puedes hacer siguiendo estos pasos: