Apple lanza la octava beta de iOS 26: el lanzamiento oficial está más cerca que nunca

Tras lanzar la séptima beta de iOS 26 la semana pasada, Apple sigue pisando el acelerador y acaba de liberar la octava versión beta para desarrolladores. Por ello, es de esperar que en unas horas haga lo mismo con la beta pública. Esta podría ser la última beta de iOS 26 antes de la versión RC, la cual podría llegar el mismo día de la Keynote de la serie iPhone 17.

Además, conviene tener en cuenta que la media de versiones beta en las últimas entregas de iOS ha sido de ocho, por lo que iOS 26 podría seguir el mismo patrón. También cabe recordar que la próxima semana se celebra el Labour Day en Estados Unidos y que la compañía no suele lanzar betas durante esa semana.

Novedades de iOS 26 beta 8

Como he mencionado, posiblemente estemos ante la última beta antes de la versión RC, por lo que ver novedades resulta poco probable. Aun así, Apple podría haber introducido cambios en el diseño Liquid Glass, como ha hecho en versiones anteriores, donde ha retocado su aspecto en distintas partes de la interfaz, como el Centro de Control.

Todas las novedades de iOS 26 llevan en beta desde el inicio, lo que significa que todo lo mostrado por Apple en la WWDC 2025 ya ha podido ser probado por los beta testers. Eso sí, en caso de que surjan cambios importantes, publicaremos otro artículo aparte con todas las novedades que se hayan incorporado.

Cómo instalar la beta pública de iOS 26 en el iPhone

Lo primero que hay que tener en cuenta es que una beta no es una versión estable, lo que implica que el iPhone no funcionará igual que con una versión convencional. Sin embargo, si tienes muchas ganas de probar las novedades antes de su lanzamiento oficial, lo más recomendable es instalar la beta pública. Para hacerlo, sigue estos pasos: