Apple TV+ renueva la mejor alternativa a 'Los Bridgerton' que hemos visto últimamente por una tercera temporada

Es complicado de creer, pero hacednos caso: hay vida más allá de Los Bridgerton si lo que buscamos son líos aristocráticos ambientados en el Londres del siglo XIX, y Apple TV+ tiene entre su cada vez más extenso catálogo una serie de esas que os atraparán sin remedio si le dais una oportunidad.

The Buccaneers: Aristócratas por amor, comenzó su andadura en el servicio de vídeo en streaming de Apple allá por 2023, inspirada en la última novela, inacabada por cierto, de la escritora ganadora del Pulitzer Edith Wharton.

La serie narra las peripecias de un grupo de jóvenes estadounidenses que, en pleno 1870, desembarcan en la estricta alta sociedad londinense buscando amor, fortuna y libertad, desafiando las rígidas normas de la época con descaro, brillo y un espíritu abiertamente moderno.

Las bucaneras, renovadas

Ahora, Apple TV+ ha anunciado su renovación por una tercera temporada, una noticia que llega apenas dos meses después del final de la segunda tanda de episodios. El anuncio lo ha confirmado la propia plataforma mediante nota de prensa, calificando la serie como "un drama de época vibrante, rápido y sorprendentemente fresco". La creadora y guionista principal, Katherine Jakeways, ha celebrado la noticia con entusiasmo.

"No podríamos estar más encantados de volver a ajustarnos los corsés, ponernos los vestidos de baile y correr sin aliento por los acantilados de Tintagel por tercera vez para descubrir las nuevas aventuras de nuestras queridas bucaneras", ha asegurado e un comunicado. "Gracias infinitas a Apple TV+ y a los espectadores por quererlas tanto como nosotros".

En la primera temporada vimos cómo estas jóvenes norteamericanas revolucionaban la vida social británica, provocando un choque cultural entre ambos mundos. La segunda exploró las consecuencias de sus decisiones, abordando temas como el amor, el desamor, la maternidad y los conflictos legales en una Inglaterra que no perdona a las mujeres que rompen sus reglas.

Qué nos deparará la tercera temporada de 'The Buccaneers'

Según la sinopsis oficial, en la tercera temporada "las bucaneras están contraatacando". Ya no buscan sus primeros amores, sino "los amores de su vida", y deberán enfrentarse a un nuevo y enigmático duque que amenaza con alterar aún más el equilibrio en Tintagel. "Si la sociedad inglesa pensaba que estas chicas americanas habían agitado las aguas, este nuevo duque va a hundir el barco", avisa Apple.