Si Apple sigue el mismo patrón de años anteriores, esta será una de las novedades de macOS 16

Apple presentará macOS 16 el próximo 9 de junio durante la WWDC 2025, pero ya sabemos algunas de sus posibles novedades, como la llegada de Vehicle Motion Cues o las alertas de privacidad al usar el portapapeles. Si la compañía sigue el patrón de años anteriores con las versiones de macOS, podríamos conocer alguna novedad más.

No siempre, pero Apple suele lanzar primero las versiones de iOS y luego de iPadOS o macOS. Un ejemplo de ello son los widgets, que llegaron en 2020 al iPhone y se añadieron al iPad y al Mac años después. Este año, Apple podría seguir el mismo modus operandi, incorporando una de las novedades más importantes de iOS 18 y iPadOS 18 a macOS 16.

El modo oscuro podría llegar a los iconos de las apps en macOS 16

Tanto iOS 18 como iPadOS 18 trajeron varias funciones para personalizar el aspecto del sistema, especialmente en lo que respecta a la pantalla de inicio. Entre las nuevas opciones se encontraba la posibilidad de ubicar los iconos donde se desee, cambiar su tamaño o su apariencia, incluso ponerlos en modo oscuro o en cualquier color preferido.

Sin embargo, estas opciones no llegaron a macOS. Aunque la opción de mover los iconos no se implementó por razones obvias (ya que las apps en el Mac residen en el Dock), la opción de poner los iconos en modo oscuro podría llegar al Mac. Como mencioné antes, no sería la primera vez que macOS hereda funciones de iOS.

Los iconos en modo oscuro podrían llegar al Mac Fran Besora

Aunque Apple no suele dar pistas de sus planes, siempre hay pequeños detalles que podrían indicar las novedades que veremos. En una reciente actualización de su aplicación para desarrolladores, Apple añadió nuevos stickers, entre los que se encuentra el icono del Finder del Mac en modo oscuro.

Además, sería lógico que una función de este tipo llegase a macOS, ya que este sistema operativo destaca por su nivel de personalización y por ofrecer características que ni iOS ni iPadOS permiten. Sea como fuere, saldremos de dudas en la WWDC 2025, donde Apple presentará macOS 16 y los demás sistemas operativos, que también destacarán por un rediseño que aportará uniformidad y cohesión.