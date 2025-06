Bill Gates y su "patinada" histórica: "La guerra de Ucrania será buena a largo plazo"

Reducir la figura de Bill Gates al hecho de que es uno de los fundadores de Microsoft sería cometer un error y a la vez una injusticia. Y es que tras salir de la compañía tecnológica el magnate estadounidense ha enfocado gran parte de su tiempo a labores filantrópicas que, no obstante, en algún momento le han supuesto algún que otro quebradero de cabeza.

Bill Gates creó junto a la que era su mujer, Melisa Gates, la Fundación Gates. Desde ella, buscan impulsar financiación para proyectos de ayuda en diferentes ramas, especialmente centrados en la investigación de tratamientos para enfermedades, algo que toca directamente a Gates desde que perdiera a su padre por Alzheimer y en la lucha contra el cambio climático.

Transición energética por delante de la paz

Precisamente la cuestión climática le ha supuesto al filántropo Bill Gates alguna que otra consideración que se le ha vuelto en contra. Y es que en su afán por defender el medio ambiente y la evolución hacia un mundo en el que se limite al máximo la dependencia de los combustibles fósiles, Gates apuntó en los primeros compases de la invasión por parte de Rusia a Ucrania que aquello podía tener implicaciones positivas en la lucha contra el cambio climático. Tenía su explicación, pero el tiempo ha demostrado que la previsión de Gates no podía ser más errónea.

Era octubre de 2022 cuando Bill Gates acudió al espacio “The Exchange”, de la cadena de televisión estadounidense CNBC y en él planteó una cuestión sumamente controvertida como hemos visto: las consecuencias “favorables” de la guerra en Ucrania que había estallado hacía medio año.

Para alguien como Gates, que defiende la solidaridad con los más necesitados desde su fundación, ese tipo de afirmaciones resultaron de lo más impactantes. La razón para señalar algo así era que los países aliados necesitarían desligarse de su dependencia del gas ruso y con ello habría un impulso a las energías verdes:

“La invasión rusa de Ucrania provocó un "retroceso" en la transición a la energía verde, ya que los países europeos intentan reemplazar los combustibles fósiles rusos sancionados. Por otro lado, es positivo a largo plazo porque la gente no querrá depender del gas natural ruso, así que adoptarán estos nuevos enfoques con mayor rapidez"

No cabe ninguna duda acerca de lo digna de alabar que es la idea de Bill Gates de mirar hacia un mundo en el que el cambio climático no genere consecuencias catastróficas para la humanidad. Lo que ocurrió en este caso es que, hacerlo a costa de defender una invasión y una ruptura del ambiente de paz que todos los países quieren mantener no fue el mejor argumento para concienciar sobre las necesidades de la transición energética.