Choice Day de AliExpress: 5 chollos increíbles para ahorrar a lo grande

Si quieres renovar tu smartphone u otro dispositivo sin gastar un dineral, ¡ahora es un buen momento! Hemos encontrado varias ofertas brutales en AliExpress que no te dejarán indiferente. Entre ellas encontrarás dos móviles, una tableta Android de gama alta y un TV Box de Xiaomi para darle nueva vida a tu tele. Todo, con descuentos que son difíciles de ver.