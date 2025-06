Chrome dejará de actualizarse en muchos móviles Android: ¿está el tuyo entre ellos?

La inminente nueva versión de Google Chrome no llegará a los móviles con Android 8.0 (2017) y Android 9.0 (2018). Los dispositivos con esta versión del sistema operativo no recibirán más actualizaciones del navegador web más utilizado en Android.

Igualmente, estos móviles podrán continuar usando Chrome, pero no en sus futuras versiones. Esto significa que serán capaces de usar la app para buscar y navegar por la web, pero renunciando a las funcionalidades que lleguen y a la seguridad, algo peligroso. La solución para ello es actualizar el móvil a Android 10 (2019).

Cuidado con usar una versión desactualizada

Google ha anunciado en su blog, en la sección Chrome, que Chrome 139 no llegará a Android 8.0 y 9.0, también conocidas como Android Oreo y Android Pie, porque Android pone motes que sean dulces. Se trata de la futura versión del navegador web, que aterrizará el 5 de agosto de 2025. Es por ello que, Chrome 138, la actual versión de Chrome, será la última disponible para los móviles que cuenten con dichas versiones de Android.

La solución consiste en actualizar dichos móviles a Android 10.0, algo que no todos los móviles pueden hacer, pero que una gran parte de los que cuentan con Android 8.0 o 9.0 sí serán capaces.

Para actualizar a Android 10.0, sigue estos pasos:

Abre la aplicación Ajustes

Selecciona Sistema

Pulsa en Actualizaciones de software

Se indicará el estatus actual de tu móvil y si existe la posibilidad de actualizar el dispositivo

Si se puede actualizar, te lo avisará. Simplemente, deberás seguir los pasos indicados en la pantalla

En caso de que tu móvil no pueda actualizarse, dispones de dos alternativas:

Seguir usando Chrome, pero sin nuevas funciones y, sobre todo, actualizaciones de seguridad

Cambiarte de navegador.

Sobre esta última opción, usar otro navegador, lo cierto es que muchos de los navegadores ya no funcionan con una versión del sistema operativo anclada en 2018, pero Firefox sí. El navegador del zorro naranja —no un panda rojo, como se afirmaba incorrectamente— sigue funcionando con cualquier versión de Android desde la 5.0 (2014). Desde este enlace puedes descargar Android para Chrome.

No pasa nada por usar una aplicación que no reciba las últimas funcionalidades extra, al margen de que la facilidad de navegación posiblemente no mejor, pero ojo en cuanto a las actualizaciones de seguridad. Si no cuentas con las últimas actualizaciones de seguridad, ahí sí puedes tener un problema, porque los ciberdelincuentes tendrán más fácil acceder a tu móvil.