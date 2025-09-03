Queda menos de una semana para ver el iPhone 17: estas serán sus 7 novedades más importantes

En menos de una semana se celebrará el segundo evento especial de Apple del año y todo apunta a que veremos la nueva serie iPhone 17. Una familia que llegará cargada de novedades como nuevos diseños, mejoras en el apartado fotográfico o un modelo inédito conocido como iPhone 17 Air, que destacará por su diseño ultradelgado.

Además de la serie iPhone 17, Apple presentará también los nuevos Apple Watch Series 11, Ultra 3 y SE de tercera generación, así como los AirPods Pro 3. Pero vamos a centrarnos en los verdaderos protagonistas: los iPhone 17 y iPhone 17 Pro. Y lo haremos repasando siete de las grandes novedades que veremos.

Las 7 grandes novedades de los iPhone 17

La novedad más notable será el cambio de diseño en tres de los cuatro modelos, ya que el iPhone 17 mantendría un aspecto similar al del iPhone 16. Si los rumores son correctos, la serie iPhone 17 quedaría de la siguiente forma:

iPhone 17 : pantalla de 6,3 pulgadas, disponible en púrpura, verde, negro, plata y azul claro.

iPhone 17 Air : diseño completamente nuevo con una sola cámara y pantalla de 6,6 pulgadas, disponible en negro, blanco, dorado claro y azul claro.

iPhone 17 Pro y iPhone 17 Pro Max: nuevo módulo de cámaras alargado de lado a lado, disponibles en negro, plata, gris, azul marino y naranja, con pantallas de 6,3 y 6,9 pulgadas.

Otra gran novedad llegará al frontal de los iPhone 17 y iPhone 17 Air, ya que, por primera vez, los modelos sin apellido Pro tendrán pantalla ProMotion. Esto significa que tanto el iPhone 17 como el iPhone 17 Air contarán con una tasa de refresco de 120 Hz. En el interior, la serie iPhone 17 será la más potente hasta ahora gracias a los chips A19 y A19 Pro, acompañados de 8 y 12 GB de RAM. En el caso del iPhone 16 Pro, también veríamos 256 GB de almacenamiento de partida.

Las cámaras también recibirán mejoras, especialmente en los modelos Pro, que además de contar con un nuevo módulo en la parte trasera, incorporarían un teleobjetivo de 48 megapíxeles. La cámara del iPhone 17 apenas tendría cambios y la del Air sigue siendo un misterio. Eso sí, la novedad común en todos los modelos será una nueva cámara frontal de 24 megapíxeles.

Otro aspecto a destacar es la batería, ya que en el caso del modelo Pro Max, su capacidad alcanzaría los 5000 mAh por primera vez, lo que aumentaría ligeramente su grosor con respecto a generaciones anteriores. Se especula que la del modelo Air podría quedarse corta, pero Apple planea utilizar un nuevo método que, junto a la eficiencia del procesador y del módem C1, mejoraría su rendimiento.

Por último, se rumorea una subida de precios de unos 50 dólares en todos los modelos salvo en el iPhone 17 estándar. Los analistas atribuyen este incremento al encarecimiento de los componentes y a la actual situación arancelaria entre Estados Unidos y China. Saldremos de dudas el próximo 9 de septiembre, cuando Apple presentará los nuevos iPhone.