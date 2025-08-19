'Dept. Q', de los creadores de 'Gambito de dama', renovada por una segunda temporada

A los seguidores de Netflix, el ajedrez y las buenas series, el nombre de Scott Frank les tiene que sonar a la fuerza pues lo leíamos a cada capítulo de Gambito de dama, la serie con la que muchos seguro pusieron asimismo nombre y rostro a la actriz Anya Taylor-Joy, que desde entonces ha sido la princesa Peach en Super Mario Bros. la película e incluso una versión joven de la Imperator Furiosa.

Frank, showrunner de la serie para Netflix, estrenó en mayo de este mismo año, casi junio, Dept. Q, un nuevo show destinado igualmente al popular servicio de streaming, y parece que lo ha hecho lo suficientemente bien como para asegurarse una nueva temporada.

Nuevos casos sin resolver

Así es, porque Netflix ha confirmado la renovación de Dept. Q, el drama policíaco basado en las novelas del escritor danés Jussi Adler-Olsen. La serie, ambientada en Edimburgo, sigue los pasos del inspector jefe Carl Morck, interpretado por Matthew Goode, un policía malhumorado al que asignan un pequeño departamento en el sótano de la comisaría para reabrir casos antiguos que en su momento parecían imposibles de resolver. Si estás pensando en que se parece a Slow Horses no estás solo.

La primera temporada presentó no solo a Morck, sino también a su peculiar equipo de investigadores: Akram (Alexej Manvelov), Rose (Leah Byrne) y Hardy (Jamie Sives). Todos ellos regresarán en la segunda tanda de episodios, que volverán a rodarse en localizaciones de la capital escocesa, convertida casi en un personaje más dentro de la trama.

Sus responsables, agradecidos

El propio Matthew Goode ha mostrado su entusiasmo por la renovación en declaraciones a Netflix: "Quiero dar las gracias a Netflix por darnos la oportunidad de seguir investigando las tramas de Dept. Q. Tenemos un reparto y un equipo maravillosos, encabezados por nuestro genio residente Scott Frank. No puedo esperar a leer lo que salga de su pluma mágica".

Desde la plataforma, Mona Qureshi y Manda Levin han añadido: "Estamos deseando regresar con Carl Morck y su glorioso grupo de inadaptados en Dept. Q. Scott Frank nos ha traído una narración de primer nivel y ha entusiasmado a la audiencia mundial. No podemos esperar a ver qué descubrirán en la segunda temporada... Edimburgo, hemos vuelto".

Por ahora no se han dado detalles sobre cuál será el nuevo caso al que se enfrenten Morck y compañía, pero todo apunta a que seguirá la línea de historias oscuras y complejas que caracterizan la saga literaria original