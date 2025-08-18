De Montepinar a Lisboa: la versión portuguesa de 'La que se avecina' ya tiene fecha de estreno en Prime Video

Los líos de las comunidades de vecinos no entienden de fronteras, y esta semana el caos de La que se avecina se muda de Mirador de Montepinar a Lisboa con su esperada versión portuguesa. Hemos podido ver algún capítulo en Mediaset Infinity y, créenos, resulta de lo más curioso descubrir a los nuevos Enrique Pastor, Amador Rivas o Antonio Recio con acento luso. Por otro lado, la plataforma de Amazon estrena El mapa que me lleva a ti, un romance juvenil de verano con trenes, mochilas y paisajes de postal que evoca la chispa del clásico 'Antes de amanecer', la película de 1995 con Ethan Hawke y Julie Delpy.

Las novedades de Prime Video de esta semana (del 18 al 24 de agosto)

Antes de profundizar en la sinopsis, el tráiler y otros detalles relevantes, te dejamos un resumen de las 2 novedades que van a llegar esta semana al catálogo de Prime Video:

El mapa que me lleva a ti - miércoles 20 de agosto

- miércoles 20 de agosto La que se avecina: Portugal - viernes 22 de agosto

El mapa que me lleva a ti

Heather (Madelyn Cline) siempre ha vivido siguiendo un plan: estudios en una universidad brillante, una carrera prometedora y un futuro sin sobresaltos. Tras graduarse, y justo antes de comenzar esa vida, decide exprimir al máximo su verano viajando por Europa con sus amigas. Lo que no se imaginaba es que, en medio de ese viaje, conocería a Jack (K.J. Apa), un joven con un carisma arrollador y una visión del mundo muy distinta a la suya, que lleva encima un diario de su abuelo con rutas misteriosas. Mientras recorren paisajes idílicos por España, Portugal, Italia y Países Bajos, se hacen preguntas sobre el destino, la libertad de elegir nuestro propio camino y sobre la posibilidad de arriesgarse incluso cuando todo parece estar ya escrito.

La película tiene una duración de 1 hora y 36 minutos. Estará disponible en Prime Video a partir del miércoles 20 de agosto.

La que se avecina: Portugal

En los recién inaugurados Terraços do Glamour, a las afueras de Lisboa, todo prometía ser idílico: pisos modernos, una urbanización de lujo y la ilusión de una comunidad dispuesta a empezar de cero. La realidad, sin embargo, se impone rápido: problemas estructurales, tensiones entre vecinos y la convivencia imposible de personalidades que no encajan ni con calzador. Desde familias que sobreviven como pueden hasta solteros en busca de amor, pasando por vecinos que creen ser la voz de la autoridad, cada puerta esconde un pequeño mundo tan ridículo como reconocible.

La serie mezcla el humor absurdo y corrosivo de la original española con referencias locales: la crisis de vivienda en Portugal, el contraste entre tradición y modernidad y la sátira sobre las clases medias que intentan aparentar más de lo que son. La que se avecina: Portugal propone una comedia coral donde todo puede desatarse por una reunión de vecinos mal llevada, un rumor en los pasillos o un portero con demasiado tiempo libre.

La serie consta de 2 temporadas y 20 capítulos en total, con una duración aproximada de 30 minutos cada uno. Estará disponible en Prime Video a partir del viernes 22 de agosto.