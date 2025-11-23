Elon Musk sentencia a muerte el dinero gracias a la tecnología: "Dejará de ser relevante en el futuro"

Son muchas las novedades que se avecinan con la evolución de la inteligencia artificial. Algunas tienen que ver con avances, con la automatización del trabajo en diversos sectores, con una tecnología capaz de investigar en áreas como la física o las matemáticas y con la promesa de ser de gran valor en disciplinas como la medicina.

Los avances que se ven con la llegada de modelos como Gemini 3, el más reciente mostrado por la compañía Google, apuntan a un progreso constante. En esa línea de progreso trabajan también las compañías que tienen a los robots humanoides como proyecto estrella. Entre ellas, Elon Musk no duda en destacar el papel fundamental que Tesla y las compañías con sede en China van a jugar en el futuro.

Un objetivo que tiene mucho que ver con el flujo económico y con el papel del dinero en el mundo del mañana, dos ideas que el magnate sudafricano de origen canadiense no dudó en poner sobre la mesa en su última intervención pública.

La opulencia llegada de la mano de la IA y los robots

Todo ello en el marco del segundo Foro de Inversión Estados Unidos – Arabia Saudí que se celebró en Washington D.C el 19 de noviembre. En él, Musk aprovechó para mostrar una de esas ideas que parecen surgir antes en su mente que en las del resto del planeta. En ocasiones planes que parecen salidos de un libro de ciencia ficción pero que bien pudieran estar anticipando una etapa que sea consecuencia inevitable de la evolución.

Dentro de esa evolución están también los robots humanoides y la inteligencia artificial, cuyas vidas están íntimamente ligadas. Tanto, que el dueño de Tesla y SpaceX considera que, en caso de mantener una línea como la vista en los últimos tiempos, su dominio hará innecesaria la existencia del dinero físico tal cual lo conocemos: “Supongo que, si consideramos un horizonte temporal suficientemente amplio y la mejora continua de la IA y la robótica, lo cual parece probable, el dinero dejará de ser relevante en algún momento del futuro”, afirmó el empresario ante el público asistente y ante Jensen Huang, protagonista del acto junto a Musk.

La idea de Elon Musk se sustenta en el hecho de que la automatización eliminará la necesidad de que las personas trabajen para ganar dinero y en la visión global de un mundo en el que la inteligencia artificial genere una gran abundancia de recursos y bienes, de tal manera que el dinero perdería su papel central como medio para el intercambio.

En ese aspecto, a ojos de Elon Musk hay dos recursos que pueden ser los únicos que planteen ciertas limitaciones, si bien, una vez superadas, el camino hacia esa abundancia ilimitada estaría expedito: “Seguirán existiendo limitaciones en el consumo de energía, como la electricidad y la masa, pero creo que, llegado un punto, la moneda se volverá irrelevante”, señaló ante la sonrisa de Jensen Huang, CEO de NVIDIA y que tras el acto con Musk tenía la presentación de resultados económicos del tercer trimestre de la compañía.

Por tanto, el punto de vista de Elon Musk de cara a considerar que la economía dejará de basarse en el dinero y la moneda tal cual la conocemos en la actualidad se erige con una premisa que todavía debe mostrarse como real y fiable: un mundo en el que los recursos generados gracias a la inteligencia artificial y los robots humanoides sean tan numerosos que el pago para obtenerlos acabe siendo algo del pasado.