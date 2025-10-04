El entrenador de los Lakers pasa horas hablando con la IA: "ahora soy yo y mi amigo ChatGPT"

La inteligencia artificial no solo promete ser útil para estudiantes que buscan escaquearse de sus deberes o trabajadores que quieren ser más eficientes, también resulta clave para los mejores entrenadores de baloncesto. Al menos, es el caso de J.J. Redick, de Los Angeles Lakers, quien considera a ChatGPT su "amigo".

El coach de la franquicia angelina ha revelado que este chatbot es una herramienta clave en su día a día, y ha llegado a referirse a él como su "amigo". "Soy el tipo de persona que pasa una hora y media recorriendo un profundo agujero de conejo en ChatGPT" dijo Redick. "Solía ser Wikipedia, pero ahora soy yo y mi amigo ChatGPT" concluyó.

La IA llega a los banquillos de la NBA

El técnico, que apenas lleva un año en el banquillo de los Lakers, ha hallado en la IA un apoyo extra para mejorar como técnico. En una reciente rueda de prensa, en la que se anunció por sorpresa su renovación, le preguntaron acerca de su mentalidad y deseo de seguir aprendiendo. Respondió que "no estaba seguro" de dónde le venía la mentalidad, pero que era alguien muy curioso:

El hecho de que un entrenador de la NBA hable abiertamente de su uso de ChatGPT refleja cómo estas tecnologías están normalizándose en ámbitos que antes parecían impermeables. En el baloncesto profesional, donde cada detalle cuenta, cualquier recurso que aporte información o nuevas formas de ver el juego puede marcar la diferencia.

Para él, ChatGPT no es solo un asistente más, sino alguien con quien comparte largas horas de reflexión. Y en su caso, un “amigo” que le acompaña en el camino de liderar a los Lakers hacia nuevas metas.

El técnico encara su segunda temporada al frente de los Lakers tras una carrera como jugador por más de una década en la NBA. Su paso de la cancha al banquillo ha sido rápido, pero no improvisado: primero construyó una voz reconocida como analista televisivo para después dar el salto a la dirección técnica. Con esa mezcla de experiencia en la pista y curiosidad intelectual, busca consolidarse como uno de los entrenadores emergentes de la NBA.