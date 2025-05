'Érase una vez en... Hollywood', la última de Tarantino, tiene sus días contados en streaming

Quentin Tarantino es una persona singular, de eso no hay duda, pero es también parte de lo que nos gusta de él, y es que aunque tan solo tenga 9 películas en su haber como director, no demasiadas teniendo en cuenta que Reservoir Dogs es de 1992, lo cierto es que todas ellas son de obligado visionado.

La última en unirse a esta selecta lista fue Érase una vez en... Hollywood, de la cual supimos no hace mucho tendremos una secuela centrada en el personaje de Cliff Booth interpretado por Brad Pitt, un doble de acción no demasiado amistoso. Tarantino, que sí está escribiendo el guion, cederá no obstante la silla de dirección a David Fincher (Seven, El club de la lucha) para la ocasión.

Últimos días

Así las cosas, sigue sin haber más de Quentin después de la cinta protagonizada por el propio Pitt y por Leonardo DiCaprio en 2019, estando Érase una vez en... Hollywood disponible para disfrutarse en streaming, aunque por poco tiempo pues en tan solo unos días no la encontraréis en ninguna plataforma.

Concretamente, la película abandonará el catálogo de Max el próximo 31 de mayo, por lo que los suscriptores de la plataforma tienen apenas diez días para verla (o revisitarla) antes de que desaparezca del servicio. Se desconoce si pasará a formar parte de otro catálogo de streaming próximamente o si quedará disponible solo mediante compra o alquiler digital, como ya ocurre con muchas otras producciones de Sony Pictures, responsable de su distribución.

Hollywood, diferente

Ambientada en el Hollywood de finales de los años 60, Érase una vez en... Hollywood sigue a Rick Dalton (DiCaprio), una antigua estrella de la televisión venida a menos, y a su doble y amigo Cliff Booth (Pitt), en un momento de transición para la industria del cine y la cultura estadounidense. La historia mezcla personajes reales y ficticios, y culmina en una reinterpretación de los trágicos asesinatos perpetrados por la secta de Charles Manson, con Margot Robbie en el papel de Sharon Tate.