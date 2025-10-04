¿Eres de Movistar? Para evitar estafas, solo debes aceptar llamadas de estos dos números

Una de las estafas más comunes es la suplantación de identidad. Los criminales se hacen pasar por una persona o empresa para hacer un trato contigo, pero realmente este trato simplemente resulta un engaño. Es algo que sucede en todos los sectores, incluido el de las operadoras. En el caso de Movistar, ya conocemos casos de estafas, como la del nuevo router, mediante la cual, los criminales obtienen tus claves personales, por ello es importante saber desde donde te puede llamar la operadora.

La operadora de Telefónica solo tiene dos números oficiales para llamarte: 1002 y 1004. Si recibes una llamada de estos, siempre que quien te llame no esté utilizando Caller ID, será una llamada oficial de la operadora de Telefónica.

Cuidado con los otros números

Si bien Movistar dispone de otras formas de contacto, lo cierto es que para llamar a sus clientes o posibles altas, únicamente emplea los números 1002 y 1004, según la misma compañía ha revelado en X. Lo ha hecho a raíz de la queja de un usuario, señalando que la operadora le había llamado desde un móvil para ofrecerle sus servicios. Sin embargo, esta le respondió indicando que si no es uno de los dos números anteriores, no es una llamada oficial de Movistar.

Hola, jaime. Soy Esmeralda. Si la línea desde la que te han llamado no es el 1004 o 1002, no son teléfono oficiales de Movistar. https://t.co/S5ZrOhnYSz. Un saludo. — Movistar España (@movistar_es) September 10, 2025

Saber esto resulta muy importante. Las estafas por las que un criminal se hace pasar por una operadora resultan comunes, por lo que la forma más eficiente de evitarlas es saber desde dónde nos pueden llamar. De este modo, si recibimos una llamada de otro número diciendo que representan a Movistar, no tenemos que hacerle caso, porque resulta posible que traten de estafarnos.

Qué hacer si intentan estafarnos o damos los datos

No obstante, ¿qué debemos hacer si "caemos" en una estafa de una falsa operadora? Este resulta un escenario bastante más habitual de lo que puedes presuponer, pero hay que mantener la calma y actuar con rapidez.

Lo primero es cambiar las contraseñas o claves de acceso que hayamos proporcionado, en el caso de que sea así. Luego, lo aconsejable sería contactar con la operadora para tenerla bajo aviso de que han intentado estafarnos o le hemos proporcionado los datos al criminal. Al saberlo ellos, si detectan algún inicio de sesión sospechoso en tu cuenta o movimientos extraños, podrán actuar con rapidez.

Siempre resulta recomendable contactar con la policía o las autoridades en caso de una sospecha de estafa, pero esto es imprescindible en caso de que hayamos perdido o enviado dinero a los cibercriminales.