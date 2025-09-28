Las escenas espaciales de iOS 26 convierten tus fotos en obras 3D de arte moderno

Apple está de estreno. Septiembre es sinónimo de iPhone y este año hay grandes cambios en el catálogo de productos de la firma californiana. Por un lado tenemos el lanzamiento de un nuevo y revolucionario iPhone Air con un diseño ultrafino cuya mirada apunta hacia las estrellas y dos modelos de iPhone 17 Pro que van a causar un gran impacto en el mercado; y, por otro lado, la recién llegada actualización de software de iOS 26. Efectivamente, este es el mes del iPhone.

La nueva actualización de software de iOS 26 introduce novedades de alto nivel en el sistema como los filtros para las llamadas telefónicas de números desconocidos, los nuevos fondos de chat para Mensajes, las mejoras en la eficiencia energética de la batería y una nueva función para transformar fotografía en escenas de tres dimensiones, por supuesto, el nuevo diseño de su interfaz de usuario.

Y es que, este año, Apple no sólo ha renovado el diseño de sus teléfonos móviles, también ha rediseñado la apariencia de su sistema operativo. De algún modo, ciertas líneas de diseño convergen en una profunda armonía entre hardware y software.

¿Qué son las escenas espaciales del iPhone?

Apple ha incorporado una amplia variedad de funciones, prestaciones y servicios en iOS 26. El renovado sistema operativo móvil —que ahora luce un aspecto completamente diferente con nuevos efectos, transiciones y animaciones con el material Liquid Glass— incluye una reestructuración total de la interfaz de usuario de su aplicación nativa Fotos. Algo muy esperado por parte de los usuarios de iPhone después de las críticas acerca de los cambios introducidos en iOS 18.

Siguiendo la estela de los cambios de diseño de iOS 26 inspirados en el sistema operativo de visionOS, la firma californiana también ha traído una de las funciones más divertidas del Apple Vision Pro: las escenas espaciales.

Las escenas espaciales hacen cobrar vida a tus fotografías destacando el sujeto principal (personas, animales, objetos...) del fondo y dándole una pequeña animación en tres dimensiones que se va moviendo según mueves la pantalla del iPhone. Realmente da la sensación de que la fotografía cobra vida.

Cómo usar las nuevas escenas espaciales de Fotos con iOS 26

Para convertir tus fotos en divertidísimas animaciones con movimientos en 3D sigue los pasos que dictamos bajo estas líneas. Las escenas espaciales de iOS 26 se pueden usar para mostrar fotografías a alguien de una forma más dinámica y emocionante o incluso para aplicarlas de fondo de pantalla desde Ajustes.

Abre la aplicación Fotos en tu iPhone.

en tu iPhone. A continuación, dirígete a la fotografía que quieras animar.

Presiona sobre la pequeña figura hexagonal (véase la imagen) que aparece en la esquina superior derecha de la pantalla.

El botón de las escenas espaciales Sergio J. Ortiz Difoosion

El sistema escaneará la imagen para encontrar al sujeto y lo destacará por encima del fondo.

Mueve tu iPhone para ver cómo se va moviendo la escena espacial.

¿Cómo funciona?

La verdad es que el sistema es bastante curioso y emplea el efecto de paralaje del sensor de giroscopio para ofrecer una animación que se ve y se siente muy natural, aunque en las imágenes con mayor resolución se aprecia mucho mejor. Puedes ver cómo funciona desde el siguiente vídeo de nuestros colegas de iPadizate:

Con este ejemplo de una pizza calzone se puede ver perfectamente como el mecanismo de las escenas espaciales de iOS 26 almacena toda la información de la fotografía para mostrar y ocultar pequeñas áreas que reflejan dicho movimiento. Además, las escenas espaciales diseñan una pequeña curvatura en las texturas de la imagen para dar esa sensación tridimensional.

Escenas espaciales Difoosion

En la imagen se puede ver cómo pequeñas áreas del interior de la pizza calzone son diferentes bajo el borde superior de la masa. Es un efecto absolutamente sensacional en esta imagen, porque en este caso realmente te da la sensación de estar metiéndote dentro de la pizza y es una delicia en todos los sentidos. A continuación te dejamos con un vídeo de nuestros colegas de iPadizate en el que podrás ver cómo funcionan las escenas espaciales.

¡Pruébalo en casa y nos comentas en redes sociales!

Debes tener en cuenta que no todas las fotografías almacenadas en tu iPhone ofrecen un formato de imagen compatible con las escenas espaciales. Podrás descubrir qué fotos se pueden transformar en escenas espaciales de 3D si aparece la figura hexagonal que activa la función.