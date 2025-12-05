Del ficus al futuro: las hojas abren el camino a unos dispositivos electrónicos más flexibles y sostenibles

Basta con detenerse en una hoja de un árbol para descubrir que su diseño no es casual, sino que todo tiene un sentido y una función precisa.

Esos patrones que se repiten, los fractales que optimizan la luz y los nutrientes, son estructuras que parecen invisibles pero que sostienen la vida de la hoja.

La hoja que enseña a fabricar tecnología

Es por ello que en Finlandia, un grupo de investigadores decidió mirar esas hojas con otros ojos. Tomaron ejemplares secos de Ficus religiosa y los usaron como moldes.

Para conseguir esto pulverizaron materiales sobre ellas y, al retirar la capa resultante como si fuera una calcomanía, lograron copiar sus microestructuras con una precisión asombrosa, superior al 90 %.

Y lo que parecía un simple experimento se convirtió en un salto hacia una electrónica más sostenible. De repente, esos patrones naturales se transformaron en superficies capaces de mejorar la conductividad, aumentar la eficiencia energética y adaptarse a movimientos sin perder flexibilidad.

La hoja se convirtió así en una inspiración para sensores portátiles, electrodos transparentes o pieles electrónicas que podrían integrarse en prótesis y robots.

De hecho, en uno de los ensayos científicos, colocaron un sensor ultrafino en la yema de un dedo robótico y el resultado fue mejor de lo esperado: el dispositivo detectaba el contacto y reaccionaba como si tuviera sentido del tacto.

Esa misma lógica podría aplicarse a prótesis inteligentes, capaces de devolver a una persona la experiencia de volver a sentir.

La ventaja frente a otros métodos como origami o kirigami es que aquí no se inventan patrones, sino que se aprovechan los que la evolución ya perfeccionó.

Y el proceso, además, es más sostenible, no requiere laboratorios ni maquinaria compleja.

Los patrones se transfieren a materiales como el nailon, que conservan la estructura y aportan resistencia y elasticidad, lo que facilita su producción a gran escala.

El equipo de la Universidad de Turku, especializado en nanomateriales y arquitecturas bioinspiradas, trabaja con una idea clara: que la tecnología deje de imitar máquinas y empiece a imitar ecosistemas, buscando así que la lógica de la naturaleza se convierta en la lógica de la fabricación.

Y es que puede ser que el futuro de la electrónica no esté en fábricas gigantes, sino en procesos que copian la inteligencia de una hoja y dentro de unos años, cuando uses tú teléfono, estés usando una tecnología aprendida directamente de los árboles.