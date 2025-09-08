Se filtra una imagen de uno de los nuevos accesorios para los iPhone 17

Estamos a escasas horas de la presentación de los nuevos iPhone 17 y iPhone 17 Pro, y los rumores de última hora no dejan de aparecer. De hecho, se han filtrado detalles sobre los nuevos Apple Watch, así como la capacidad de la batería de todos los modelos. Y, por si fuera poco, han salido a la luz unas imágenes que muestran con todo lujo de detalles uno de los nuevos accesorios que Apple lanzará: la Crossbody Strap.

Si los rumores son ciertos, Apple presentará una serie de nuevos accesorios para los iPhone 17. En primer lugar, las fundas TechWoven, que sustituirían a las FineWoven. Por otro lado, las fundas Liquid Silicone, que serían las clásicas de silicona. Y, por último, las correas Crossbody Strap, que permitirían llevar el iPhone colgado gracias a un sistema magnético que se acoplaría a las fundas.

Filtrada una imagen que muestra cómo sería la nueva Crossbody Strap

El conocido filtrador Sonny Dickson ha compartido en su cuenta de X unas fotografías que muestran cómo sería este nuevo accesorio para los iPhone 17. Aunque la ha nombrado como Crossbody Strap, no sabemos aún si será el nombre oficial que Apple usará para esta nueva correa cruzada, que estaría confeccionada en nailon.

En las imágenes se aprecia una de las opciones en color naranja, precisamente una de las variantes que se esperan para los iPhone 17 Pro y también uno de los tonos de las fundas. El material recuerda al de las correas de los Apple Watch y se observa el sistema de enganche que se acoplaría a las fundas para poder colgar el iPhone.

Crossbody Strap Sonny Dickson

Esta nueva correa no se fijaría directamente al iPhone, sino que se engancharía a un pequeño orificio presente en las fundas de los iPhone 17, concretamente en la parte inferior. Es posible que lleguen varias versiones de esta Crossbody Strap, tanto en lo que respecta a los colores como a los materiales.

La razón de este nuevo accesorio no sería solo vender más, sino también hacer que los usuarios sientan que están utilizando una cámara profesional. Teniendo en cuenta que este tipo de correas se ve mucho en la calle, es lógico que Apple haya decidido lanzar su propia versión. ¿Cuál será su precio? Lo descubriremos mañana durante el evento de presentación de los nuevos productos.