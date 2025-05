Cuándo y dónde se estrena 'The Paper', el esperado spin-off de 'The Office'

No cabe duda de que 'The office' marcaba un hito en cuanto a series se trata, ya que Michael, Jim, Pam y el resto del equipo de Dunder Mifflin supieron ganarse el corazón del público con sus divertidas ocurrencias. De hecho, más de diez años después los fans de la ficción por fin tendrán una continuación, aunque esta vez seguirá los pasos de un periódico local en 'The Paper'.

Primera imagen de la serie 'The Paper' Peacock

Domhnall Gleeson interpretará al protagonista en esta secuela, quien sueña con un imposible: "Tiene la esperanza de que puede llevar al periódico de nuevo a su época dorada", dejó entrever el actor. Sin embargo, hasta septiembre no podremos sumergirnos en esta aventura y ver si cumple su objetivo. Gleeson, acompañado por Sabrina Impacciatore y Oscar Nuñez, aterrizarán en Peacock.

Vuelve el universo de 'The Office' 20 años después

De momento, ya podemos calentar motores con la primera imagen que han compartido de la serie, donde vemos a Domhnall Gleeson subido encima de una mesa y también conocemos la ubicación de la oficina. Esta vez, la redacción del periódico 'The Truth Teller' a la que acudirán los documentalistas a grabar se sitúa en Toledo, Ohio.