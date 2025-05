Fortnite ya se puede volver a jugar en el iPhone: así puedes descargarlo

Después de cinco años, Fortnite ha vuelto al App Store de Apple y ya se puede descargar a través de la tienda de aplicaciones de la compañía, pero por el momento solo en Estados Unidos. Sin embargo, sigue existiendo una opción para disfrutarlo en iPhone y iPad fuera de los EE. UU.: a través de la Epic Games Store.

Esta aprobación llega después de años de batallas legales entre Epic Games y Apple, con algunas declaraciones del CEO de Epic que no fueron del todo acertadas. La juez encargada del caso advirtió a ambas compañías que debían solucionar este problema o seguir litigando. Como resultado, en Cupertino optaron por permitir nuevamente Fortnite en el App Store.

Cómo descargar Fortnite en el iPhone

Por el momento, Fortnite solo se puede descargar desde el App Store en Estados Unidos, ya que no está disponible en otros países a través de la tienda de aplicaciones de Apple. Sin embargo, eso no significa que no se pueda disfrutar del popular juego de Epic Games en otras partes del mundo. Gracias a la Epic Games Store para iPhone y iPad, es posible.

La Epic Games Store es una tienda alternativa al App Store que se puede descargar en Europa debido a la Ley de Mercados Digitales, que obligó a Apple a permitir tiendas de terceros, dentro de las cuales se encuentra Fortnite. Para descargar el juego, basta con instalar la tienda alternativa y seguir el proceso de instalación para después descargar el juego.

La razón por la que Apple eliminó Fortnite del App Store fue que, en 2020, Epic Games incumplió las normas de la tienda de aplicaciones. Al celebrarse el juicio, Epic ganó en casi todos los aspectos, salvo en lo que respecta a no permitir enlaces para realizar pagos, como suscripciones a servicios o libros digitales, algo que ya se permite en el App Store de Estados Unidos.

Todavía quedan algunas apelaciones por resolver, pero parece que esta batalla legal llegará a su fin pronto. La vuelta de Fortnite al App Store en EE. UU. podría abrir la puerta a su regreso a otras tiendas, pero eso lo descubriremos con el paso de los meses. En esta ocasión, Apple ha optado por no seguir en los tribunales, en lugar de continuar "bloqueando" la entrada de un juego en su tienda.