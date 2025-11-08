La generación Alfa tiene una nueva red social favorita, y no es ni TikTok, ni Instagram, ni ninguna que conozcas

En un momento en el que las redes sociales y demás plataformas de contenido ven aumentar la producción de publicaciones carentes de originalidad y con aroma a inteligencia artificial, la generación Alfa ha encontrado una alternativa con la que reconectar de manera cercana y directa con sus verdaderos amigos.

Los nacidos a partir de 2010, considerados la primera generación de nativos digitales puros, buscan volver a la esencia de las redes, esa en la que los amigos eran el centro y no las marcas, los medios de comunicación, las instituciones o los perfiles de cualquier otro tipo de servicio.

Todo ello en un momento en el que la protección a los más jóvenes en redes también ha tomado protagonismo de la mano de medidas como la implementada por Instagram para proteger a los menores de trece años.

Mostrar en pantalla de forma directa las publicaciones de amigos de verdad

Y ahí ha surgido Locket Widget, una aplicación que muestra fotos en tiempo real de aquellos que son sus auténticos amigos. Sin tener que bucear en una cronología de cualquiera de las otras redes sociales donde abundan publicaciones que no son de esas caras afines que los más jóvenes han demostrado preferir ver. Su nueva función, Rollcall, ha irrumpido con fuerza, demostrando que la hegemonía de las redes sociales tradicionales está cuestionada.

Con Locket los usuarios añaden un panel a la pantalla de aplicaciones de su móvil en el que ven las fotografías de sus mejores amigos en cuanto estos envían o publican, acción que puede ser respondida de igual modo para que en su teléfono aparezca la nueva imagen tomada y enviada por el usuario.

Por supuesto, las reacciones y comentarios están presenten en Locket para aumentar la interacción entre usuarios, que ahora tienen con la función Rollcall la opción de hacer cada domingo un recopilatorio de lo que ha sido su semana para que sus amigos se pongan al día. A través de dicha opción Locket invita a los usuarios a compartir las mejores escenas capturadas durante la última semana, aprovechando en iOS la función Actividades en Vivo.

Gracias a dicha funcionalidad, Locket hace uso de la pantalla de bloqueo del iPhone como alternativa a lo que sería una notificación ‘push’ tradicional, tal como explicó Matt Moss, CEO de Locket, durante su intervención en la conferencia TechCrunch Disrupt de la pasada semana:

“Es similar al widget, ya que utiliza la tecnología de Apple para llegar a la gente y permitirte compartir esos momentos que de otra manera no habrías compartido”

Los datos avalan la nueva política de publicación y contacto de Locket, que cuenta con más de 91 millones de descargas sumando iOS y Android. Por si eso fuera poco, en la primera semana de vida de la nueva función Rollcall, se compartieron más de un millón de publicaciones, tal como anunció el propio Moss en su perfil en la red social ‘X’, de los que se estima que el 80% pertenecen a la generación Alfa.

La motivación de Locket se centra en tratar de cerrar esa brecha que se había abierto entre las publicaciones virtuales y los contactos reales. Un modo de volver a acercar a las personas con aquellos seres cercanos a los que de verdad se conoce y con los que se quiere estrechar una relación que, tal vez, se había distanciado por culpa de las redes sociales.