Geoffrey Hinton, padre de la IA: "La amenaza de la IA es más urgente que el cambio climático"

El mundo enfrenta desafíos de forma diaria y existe la responsabilidad de atajarlos. Tanto para las generaciones presentes como para las futuras, obtener y perpetuar un mundo que se base en la sostenibilidad resulta crucial para cualquier otro avance. Sin escenario sobre el que bailar de nada sirve ensayar una buena danza.

Eso es lo que ha querido destacar el científico británico Geoffrey Hinton en sus múltiples intervenciones en los últimos tiempos. Sus palabras al respecto resultan reveladoras al estar considerado como uno de los máximos exponentes del nacimiento de la inteligencia artificial.

Para Hinton, los peligros que puede suponer para el bienestar humano la inteligencia artificial son mayores que los que deberán afrontarse por el cambio climático: "La amenaza de la IA es más urgente que el cambio climático", afirmó con rotundidad Hinton.

Esa afirmación tan contundente fue recogida durante la entrevista que el ganador del Premio Nobel de Física de 2024 concedió a la agencia de noticias Reuters en mayo de 2023. En ella, Hinton no dudó en alertar sobre los problemas que puede generar la IA, aunque quiso hacerlo sin restar ni un ápice de importancia a la lucha contra el cambio climático:

"No quisiera devaluar el cambio climático. No quisiera decir: 'No deberían preocuparse por el cambio climático'. Ese también es un gran riesgo. Pero creo que esto podría acabar siendo más urgente"