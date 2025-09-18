Tu Google Discover se va a llenar de Tweets y vídeos de influencers

Discover es el feed de noticias de Google al cual podemos acceder deslizando hacia la derecha en la pantalla principal de cualquier móvil Android y desde la gran G son conscientes de la popularidad de esta herramienta que se podría considerar como la nueva "red social" del gigante americano.

Por esa razón, desde Mountain View no han parado de mejorar Discover a lo largo de estos últimos meses y, así, después de actualizar la vista previa de los artículos priorizando el contenido informativo en lugar del titular, ahora han confirmado que este feed comenzará a mostrar otros contenidos como posts de X o vídeos cortos de influencers.

El nuevo Google Discover incluirá publicaciones de redes sociales y vídeos breves

Un reciente informe del medio EnGadget revela que Google ha anunciado que su plataforma de noticias Discover dejará de incluir solo artículos de las webs y empezará a mostrarnos también publicaciones de redes sociales como X (la antigua Twitter) e Instagram y vídeos cortos de YouTube, los llamados "Shorts".

En el anuncio oficial de esta nueva función de Discover, la compañía del popular buscador la presenta así:

En nuestra investigación, las personas nos dijeron que disfrutaron viendo una combinación de contenido en Discover, incluidos videos y publicaciones en redes sociales, además de artículos

Además, desde Google han confirmado que estos cambios ya se han empezado a desplegar y que llegarán a los primeros usuarios a lo largo de estas "próximas semanas".

Pero esta no es la única novedad que aterrizará en Google Discover, ya que, desde hoy mismo, los usuarios podrán personalizar sus feeds de una manera realmente sencilla. Así, a partir de ahora podrás seguir a los editores de artículos o a los creadores de contenido para que el feed te muestre más contenido y, además, si tocas en el nombre del creador obtendrás una vista previa de sus publicaciones y artículos para que puedas tener una idea de los contenidos que publica antes de decidir seguirlo o no.