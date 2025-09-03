Google integrará Gemini hasta en cámaras de seguridad

Google prepara la llegada de Gemini a sus dispositivos conectados para el hogar. No solo se trata de altavoces o pantallas inteligentes, sino también de cámaras de seguridad, que recibirán nuevas funciones gracias al nuevo asistente de inteligencia artificial.

La compañía ha confirmado que el despliegue comenzará el 1 de octubre de 2025, en una fase inicial de acceso anticipado. El movimiento marca el inicio del fin del clásico Google Assistant en el ecosistema Home, que será reemplazado por un asistente más conversacional y con capacidad de interpretar acciones mucho más complejas.

Gemini llega a los hogares conectados

La llegada de Gemini no será simplemente una actualización rutinaria de lo que ya conocíamos. Google quiere que su IA sea capaz de mantener conversaciones naturales, responder con contexto y anticiparse a las necesidades de los usuarios. En la práctica significa que se podrán dar instrucciones más largas y precisas, como “baja las persianas, pero no del todo, quiero que entre un poco de sol”.

Google anunciando la llegada de Gemini a Google Home @madebygoogle

El cambio no se limitará a los comandos de voz. Gemini podrá generar sugerencias proactivas, recordando eventos, proponiendo recordatorios o incluso resumiendo lo que ha ocurrido en la casa durante el día. Esto será especialmente útil en las cámaras de seguridad, que podrán ofrecer resúmenes diarios de actividad en lugar de obligar al usuario a revisar horas de grabación.

Las nuevas cámaras Nest —tanto Indoor como Outdoor— llegarán con resolución 2K y zoom digital mejorado. La gran novedad es que estarán integradas con Gemini, lo que permitirá identificar movimientos relevantes, distinguir entre personas y objetos, y ofrecer notificaciones más claras. Por ejemplo, en lugar de avisar con un simple “se ha detectado movimiento”, podrá informar que se ha visto a una persona acercándose a la puerta principal.

Nuevas suscripciones y hardware

Junto a estas novedades, Google prepara el lanzamiento de un altavoz inteligente sin pantalla, compacto y de diseño esférico, que acompañará a las nuevas cámaras y a un timbre inteligente renovado. Todos ellos estarán diseñados para aprovechar las funciones de Gemini desde el primer momento.

En el terreno de los servicios, Nest Aware pasará a transformarse en Google Home Premium y Google Home Premium Advanced, dos modalidades de suscripción que ampliarán las funciones disponibles. Entre ellas, la grabación continua 24/7, almacenamiento en la nube más extenso y acceso a análisis avanzados gracias a la IA.

La IA puede ser clave en la batalla por el dominio del hogar

El mayor rival de Google en esta batalla es Amazon. Durante más de una década, la compañía de Jeff Bezos ha convertido a Alexa en el asistente de referencia dentro de millones de hogares, apoyándose en la popularidad de los dispositivos Echo y en el éxito de la marca Ring para cámaras y timbres inteligentes. Mediante Gemini, Google quiere entrar de lleno en ese terreno y demostrar que su propuesta de IA es más avanzada y versátil.

La transición plantea preguntas sobre la privacidad, pero también abre la puerta a una gestión del hogar mucho más cómoda y personalizada. La inteligencia artificial está llegando a todos los rincones de nuestra vida, incluidos los de casa.