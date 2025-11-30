Ni 'Gossip Girl' ni 'Pretty Little Liars': esta es la serie perfecta para el fin de semana en streaming

Si Élite exploraba el exceso y la provocación, esta nueva ficción europea apuesta por la contención: un retrato de clase, poder y deseo contado con la calma engañosa de los lugares donde nada parece suceder… hasta que sucede.

El resultado es un retrato del privilegio menos ruidoso pero igual de inquietante. Una historia que sustituye la provocación por el silencio, los cuerpos por las miradas y la rebeldía por la presión de no fallar.

En su aparente contención late la misma pregunta que en cualquier drama adolescente: ¿cuánto cuesta pertenecer a un mundo en el que no has nacido?

El nuevo referente europeo del drama adolescente

La serie en cuestión es Maxton Hall - Un mundo entre nosotros, una producción alemana que ha convertido el drama adolescente en un fenómeno global. Basada en la trilogía Save Me de Mona Kasten, lleva el “enemies to lovers” a otro nivel: menos estridencia, más elegancia y una tensión romántica que ha conquistado a millones de espectadores.

En el centro de la historia está Ruby Bell, una estudiante que accede con una beca al prestigioso internado Maxton Hall, un lugar donde los apellidos pesan más que el talento. Acostumbrada a esforzarse el doble para ser tomada en serio, intenta pasar desapercibida, aunque pronto descubre que eso es imposible.

Un secreto descubierto por casualidad la enfrenta a James Beaufort, el alumno más influyente del colegio y heredero de una familia que controla todo lo que ocurre entre sus muros. A partir de ese encuentro, nada vuelve a ser igual, y Ruby tendrá que luchar para que todo su esfuerzo no sea en vano.

La serie está protagonizada por Harriet Herbig-Matten (Ruby Bell) y Damian Hardung (James Beaufort). Completan el reparto Sonja Weißer (Lydia Beaufort), Fedja van Huêt (Mortimer Beaufort) y Ben Felix (Alistair).

Dónde ver esta serie

La primera temporada se estrenó el 9 de mayo de 2024, mientras que la segunda llegó a Prime Video el 7 de noviembre de 2025, con los tres primeros episodios disponibles desde ese día y el resto lanzados semanalmente hasta el 28 de noviembre.

La producción se convirtió en la serie de habla no inglesa más vista en la historia de Prime Video pocas semanas después de su lanzamiento. Su éxito llevó a Amazon a renovarla por una segunda temporada incluso antes del estreno de la primera, y ya se trabaja en una tercera entrega que cerrará la trilogía basada en las novelas de Mona Kasten.

Entre uniformes, secretos y castillos neogóticos, Maxton Hall demuestra que el verdadero conflicto no está en lo que se dice, sino en todo lo que se calla.