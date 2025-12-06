Un hombre paralítico consigue jugar a videojuegos gracias a este implante cerebral

Rob Greiner ha estado paralizado de hombros para abajo desde un accidente de coche en 2022. Durante años, su ventana al mundo digital fue un QuadStick, un joystick operado con la boca que, si bien es efectivo, tiene sus límites. Esto cambió a principios de este año cuando Greiner se convirtió en uno de los últimos receptores de un implante cerebral Neuralink.

En una publicación reciente en la red social X, Greiner compartió un vídeo de él mismo jugando Battlefield 6, con la mira en pantalla siguiendo sus órdenes mentales. "Ahora puedo apuntar con la mente", escribió. "Va a requerir muchísima práctica, pero hay que reconocerle el mérito a Neuralink". La tecnología, aún experimental, ofrece a las personas con parálisis un nuevo tipo de control que antes parecía imposible.

En uno de los videos, Greiner explica cómo puede jugar ahora: "Normalmente, con el QuadStick solo podría controlar una cosa en el juego. No se puede apuntar y caminar al mismo tiempo. Pero con Neuralink han logrado que pueda apuntar simplemente pensando". Greiner describe su configuración como si tuviera un ratón imaginario controlado por sus pensamientos, mientras que su boca maneja el teclado.

Un implante que cada vez ayuda a más personas

Numerosas compañías compiten por perfeccionar la tecnología BCI (interfaz cerebro-computadora), que puede ofrecer beneficios significativos a personas con parálisis. Neuralink, fundada por Elon Musk, es considerada una de las líderes en este campo. Aunque su potencial médico es notable, también genera inquietudes sobre lo que expertos denominan "privacidad cerebral".

Neuralink ha implantado su interfaz en doce sujetos humanos como parte de su estudio PRIME. El implante, llamado 'Link', se inserta en el cráneo y se conecta inalámbricamente a una computadora. Sus diminutos electrodos registran patrones de actividad cerebral asociados con el movimiento y los traducen a comandos digitales.

Greiner no es el único paciente que ha mostrado avances en videojuegos. En 2024, otro usuario identificado como Alex demostró que podía jugar a Counter-Strike 2 con un sistema similar. "Puedo pensar hacia dónde mirar y la vista se mueve allí. Es increíble", dijo en una entrada del blog de la compañía. Incluso el primer paciente de Neuralink, Noland Arbaugh, comentó que usar el implante para jugar era como tener “un autoapuntado en la cabeza.”