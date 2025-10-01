'Lioness', de Taylor Sheridan, regresará al menos una temporada más, la tercera

No son pocas las series que tiene entre manos el guionista, director, productor y actor eventual Taylor Sheridan, principal responsable de Yellowstone y sus numerosos spin-offs, a los que pronto sumaremos tanto el centrado en Beth y Rip como el que nos cuente las nuevas vivencias del menor de los Dutton.

Pero ahí no acaba la cosa, porque también está involucrado en los nuevos episodios de Landman, con Billy Bob Thornton y Demi Moore al frente de la segunda temporada, Tulsa King, que fue renovada por una cuarta, Mayor of Kingstown o la que nos ocupa, una Special Ops: Lioness, o simplemente Lioness, cuya tercera temporada ya tiene luz verde.

Su anuncio se ha hecho esperar

Ha tardado en que así fuera, pues su segunda temporada se estrenó en octubre de 2024 y finalizó en diciembre de ese mismo año. Tras meses de silencio y rumores, Paramount+ ha confirmado oficialmente que la ficción de espionaje regresará con una tercera tanda de episodios. En España, como es habitual, se podrá ver en exclusiva a través de SkyShowtime.

La tardanza ha tenido que ver en gran parte con la agenda de sus dos protagonistas y productoras ejecutivas, Zoe Saldaña y Nicole Kidman. Mientras que Saldaña ya contaba con un contrato que cubría tres temporadas, Kidman tuvo que cerrar un nuevo acuerdo para poder continuar, algo que no se resolvió hasta principios de 2025.

No para de crecer

En su segunda temporada, Lionesscontó con un reparto encabezado por Saldaña, Kidman y Michael Kelly, a los que se unieron nombres como Morgan Freeman, Laysla De Oliveira, Genesis Rodriguez, Dave Annable, Jill Wagner, LaMonica Garrett, James Jordan, Austin Hébert, Jonah Wharton, Thad Luckinbill y Hannah Love Lanier.

La trama llevó la lucha de la CIA contra el terrorismo mucho más cerca de casa, obligando a Joe (Saldaña) a afrontar los sacrificios personales que implica liderar el programa Lioness. La serie también otorgó reconocimiento crítico a Nicole Kidman, que fue nominada en los Critics Choice Awards 2024 como mejor actriz de reparto en una serie dramática.

Aunque aún no se ha detallado el argumento de la tercera temporada, está confirmado el regreso de Saldaña y Kidman en sus papeles principales, manteniendo la línea de thriller de espionaje que ha caracterizado a la producción desde su debut en 2023.