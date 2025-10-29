Llega Moonlock, una herramienta que hará que tu Mac sea inexpugnable

Uso mi Mac cuarenta horas a la semana para trabajar, y por eso me gusta tener las mejores herramientas posibles que me ayuden a ser lo más eficiente posible, como Portal, una app de sonidos de la naturaleza que me ayuda a concentrarme, pero también aquellas que mantienen mi equipo limpio internamente. Además de todo eso, la seguridad de mi iMac con chip M4 es algo que valoro mucho.

Una de las herramientas que utilizo desde que tengo Mac para evitar que se llene de archivos basura es CleanMyMac X, una de las mejores del sector, que ayuda a optimizar el rendimiento. Por eso, cuando MacPaw, la empresa detrás de ella, anunció Moonlock, tuve que echarle un ojo. Y creo que lo han vuelto a conseguir, esta vez con una herramienta que nos ayuda a mantener nuestro Mac más seguro.

Así es Moonlock, la herramienta que funciona como un asesor de seguridad para tu Mac

Seamos sinceros: es muy complicado que un Mac llegue a tener malware, pero nunca está de más comprobar en segundo plano que todo esté bien. De eso mismo se encarga Moonlock, que en su proceso de configuración revisa el sistema sin que nos demos ni cuenta. Ese es su gran punto fuerte, aunque tiene otros que también conviene destacar.

Pantalla principal de Moonlock Propia

En el apartado principal de Moonlock tendrás una vista general de todo lo que puede hacer la aplicación: desde realizar una comprobación de malware hasta ver los consejos que te recomienda para que tu Mac esté más seguro. Cada una de las funciones de la app aparece en la parte izquierda, de modo que puedes utilizarlas de forma individual.

Las funciones de Moonlock son sencillas, pero efectivas. Por un lado, está el detector de malware, que permite realizar un análisis exhaustivo cada vez que quieras, aunque la app ya lo hace automáticamente en segundo plano. Por otro, está la opción para gestionar la VPN integrada de Moonlock, que permite ocultar nuestra IP al navegar por Internet.

Recomendaciones de seguridad de Moonlock Propia

Además, la herramienta cuenta con una opción que permite decidir a qué países las webs y aplicaciones no pueden enviar nuestros datos. Por último, hay una sección de consejos que puedes seguir para que tu Mac esté más seguro. Como dice la aplicación, macOS cuenta con excelentes ajustes de privacidad que muchas veces pasamos por alto y es recomendable tener activados.

Moonlock tiene una interfaz muy cuidada, es fácil de usar y pertenece a una empresa fiable que quizá te suene también por ser la propietaria de Setapp, una app que, mediante suscripción, da acceso a más de 200 aplicaciones. La herramienta acaba de lanzarse, pero parece que lleve años entre nosotros. Puedes descargarla desde su página web y empezar a disfrutar de ella hoy mismo.