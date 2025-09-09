Filtraciones de última hora del evento de Apple: iPhone 17, AirPods Pro 3 y más sorpresas

Hoy se celebrará un nuevo evento de Apple en el que posiblemente veamos los iPhone 17 y iPhone 17 Pro, los nuevos Apple Watch Series 11, Ultra 3 y SE de tercera generación, así como los AirPods Pro 3. Aunque ya conocemos prácticamente todo sobre los dispositivos, han aparecido filtraciones de última hora de la mano del analista Mark Gurman.

A través de su cuenta personal en X, Gurman ha publicado detalles sobre los iPhone 17 Pro, concretamente acerca de sus colores y de un posible nuevo sistema de refrigeración que evitaría el sobrecalentamiento sufrido por las dos generaciones anteriores. Además, también se han revelado detalles sobre los AirPods Pro 3.

Una corroboración necesaria

Pese a que lo compartido por Mark Gurman ya se sabía, que se vuelva a confirmar a escasas horas del evento es señal de que lo que veremos irá en esa dirección. Según el analista de Bloomberg, los iPhone 17 Pro contarían con dos nuevos colores: naranja y azul. Su publicación deja entrever que las otras opciones serán las de siempre, por lo que podemos esperar negro, gris o blanco en una construcción de aluminio.

Por otro lado, el analista cree que veremos una cámara interna de vapor con la que se lograría que los dispositivos no se sobrecalienten tanto. Finalmente, en cuanto a los iPhone 17 Pro, Gurman sostiene que habrá un nuevo diseño en la parte trasera con un módulo de cámaras masivo como principal protagonista. Dicho módulo integraría tres lentes de 48 MP con un zoom de hasta 8x.

Asimismo, han surgido detalles sobre los AirPods Pro 3, los nuevos auriculares que presentaría Apple. Según se informa, la compañía podría repetir la jugada de los AirPods 4 y lanzar dos versiones: una con cámaras infrarrojas y otra sin ellas. La versión sin cámaras llegaría este año, mientras que la equipada con dicha tecnología se lanzaría el próximo.

Estas cámaras no solo mejorarían el sonido espacial al dotar a los auriculares de consciencia espacial, sino que también permitirían controlar los AirPods Pro mediante gestos en el aire. Eso sí, estas novedades encarecerían esta versión, que podría catalogarse como de gama alta.