Lowi te regala 50 euros por Black Friday si contratas fibra y móvil: elige entre efectivo o un cupón para Amazon

El Black Friday ha llegado a Lowi con su última promoción. No hablamos del descuento en una tarifa, sino que, directamente, la operadora regala 50 euros a quienes contraten un plan de fibra y móvil hasta el próximo 30 de noviembre desde su web.

Los nuevos clientes dispondrán de dos formas de conseguir los 50 euros: en efectivo o mediante un cupón de Amazon. Sea como sea, la entrega se realizará en los primeros 30 días tras la activación de la tarifa.

Cómo conseguir los 50 euros de Lowi

El Black Friday ya no se reduce a descuentos en la compra de dispositivos tecnológicos. Las rebajas han llegado a todos los tipos de producto, incluso a las propias operadoras. Por ejemplo, Vodafone, que realmente es la "hermana mayor" de Lowi, te ofrece descuentos en sus tarifas más completas.

En el caso de la propia Lowi, no te ofrece un descuento para X tarifas. Directamente, te regala dinero al contratar una de sus tarifas de fibra y móvil por su web hasta el 30 de noviembre, fecha en la que acaba la promoción. Ojo, solo es para tarifas de fibra y móvil o fibra y móvil con televisión, nada de solo fibra o solo móvil.

Quienes estén interesados, primero deben acceder a la web de Lowi. Una vez dentro, basta con elegir una de las tarifas compatibles. Como hemos dicho, son las de fibra y móvil, o fibra y móvil con televisión. Igualmente, diferenciarás las que están incluidas en la promoción porque pone "50 euros de regalo" en su tarjeta.

Pone "50 euros de regalo" en las tarifas compatibles Lowi

Estas son todas las opciones predeterminadas de fibra y móvil (sin televisión):

300 Mb + 50 GB (30 euros)

300 Mb + 100 GB (33 euros)

300 Mb + 150 GB (35 euros)

600 Mb + 2 líneas móviles de 25 GB (30 euros)

600 Mb + 50 GB (33 euros)

600 Mb + 100 GB (36 euros)

1 Gb + 50 GB (35 euros)

1 Gb + 100 GB (38 euros)

1 Gb + 300 GB (42 euros)

En cuanto a las opciones predeterminadas de fibra y móvil con televisión, tenemos las siguientes:

600 Mb + 2 líneas móviles de 30 GB + Lowi TV con más de 100 canales (35 euros)

600 Mb + 55 GB + Lowi TV con más de 100 canales y el Pack deportes (35 euros)

600 Mb + 55 GB + Lowi TV con más de 100 canales, el Pack deportes y Netflix (41 euros)

600 Mb + 2 líneas móviles de 30 GB + Netflix (36 euros)

300 Mb + 55 GB + Netflix (36 euros)

600 Mb + 55 GB + Netflix (39 euros)

600 Mb + 2 líneas móviles de 30 GB + Disney+ (36 euros)

300 Mb + 55 GB + Disney+ (36 euros)

600 Mb + 55 GB + Disney+ (39 euros)

600 Mb + 2 líneas móviles de 30 GB + Prime (34 euros)

300 Mb + 55 GB + Disney+ (34 euros)

600 Mb + 55 GB + Prime (37 euros)

Al margen de estas tarifas predeterminadas, Lowi tiene un configurador de tarifas para que crees a tu propia medida un plan.