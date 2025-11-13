Malas noticias para Mark Zuckerberg: uno de los máximos responsables de su servicio de inteligencia artificial planea abandonar Meta para emprender su propio proyecto

La velocidad a la que avanza el mundo de la inteligencia artificial exige a las compañías estar preparadas ante cualquier circunstancia. Ideas que evolucionan, otras que se estancan y equipos en los que las incorporaciones y las salidas pueden afectar al flujo de trabajo y a la continuidad de la labor.

Una de las compañías que más cambios ha presentado este último año ha sido Meta. La empresa que lidera Mark Zuckerberg se ha postulado como candidata a alcanzar la inteligencia artificial general (AGI) o superintelligencia, como desde Menlo Park han decidido referirse a ella desde hace tiempo.

Para ello, llevó a cabo una inversión de 15.000 millones de dólares con el objetivo de hacerse con el equipo detrás de ScaleAI capitaneado por Alexandr Wang, que lidera desde entonces en Meta lo referente a inteligencia artificial desde la división Superintelligence Labs . Con diferentes secciones para el desarrollo de la inteligencia artificial, Meta ha visto cómo sus flujos de trabajo no eran todo lo ágiles que cabría esperar, un problema que se puede ver acentuado con una salida sensible próximamente.

Doce años en Meta que pueden tener su final pronto

Al menos así lo apunta el diario británico Financial Times, que señaló que Yann LeCun, responsable científico de Meta y uno de los padrinos de la inteligencia artificial junto a Geoffrey Hinton y Joshua Bengio, junto a quienes ganó el Premio Turing en 2018, tiene previsto abandonar la compañía de Mark Zuckerberg para emprender un proyecto independiente.

LeCun, de 65 años, es uno de los máximos referentes con los que cuenta Meta en su sección de investigación de inteligencia artificial y su marcha supondría un nuevo revés en sus aspiraciones. La razón detrás de la decisión que parece haber tomado el ingeniero e investigador no responde a nada referente a la propia Meta, sino más a una aspiración personal.

Así, tal como cita el medio británico de fuentes cercanas al tema, LeCun tiene como objetivo establecer una empresa que desarrolle los sistemas de inteligencia artificial de próxima generación a través de algo bautizado como “modelos del mundo”. Se trata de una novedad en cuanto al entrenamiento y aprendizaje con respecto a los modelos actuales: mientras estos basan su aprendizaje básicamente en texto, la idea de LeCun con su nuevo proyecto es la de nutrir a los modelos futuros de vídeo y datos espaciales para su aprendizaje.

En caso de confirmarse la salida de Yann LeCun de Meta, supondría un nuevo traspié para Mark Zuckerberg y sus equipos implicados en el desarrollo de IA, puesto que el investigador galo lleva desde 2013 en la estructura de Meta. Concretamente, LeCun inició su andadura como director y fundador del departamento FAIR AI (Fundamental Artificial Intelligence Research), uno de los más afectados por los recientes recortes de personal y de reestructuración llevados a cabo por Alexandr Wang.

Los últimos cambios que ha vivido la empresa matriz de Facebook, Instagram, WhatsApp o Threads pueden estar detrás de la decisión que parece haber tomado Yann LeCun. Con la división en la que más implicado ha estado desde su llegada como principal afectada, LeCun puede haber visto la oportunidad ideal de dar recorrido a esas ideas que, tal vez en Meta, han ido cayendo en el olvido.