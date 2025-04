La mejor película de ciencia ficción de la historia es una auténtica joya que te volará el cerebro: no te la pierdas en streaming

Ni el carismático Han Solo ni el aventurero Indiana Jones, aquí verás a un Harrison Ford totalmente diferente, convertido en una especie de antihéroe ambiguo y harto de su vida, que es arrastrado de vuelta a un trabajo que detesta. El diseño de la ciudad, repleta de neones, oscuridad perpetua y lluvia ácida, ha influido en infinidad de películas, cómics y videojuegos posteriores. ¿Ya sabes de qué película estamos hablando?

En una ciudad de neones y sombras, hasta los cazadores dudan de su humanidad

Ambientada en un Los Ángeles distópico del año 2019, Rick Deckard (Harrison Ford) es un antiguo cazador de replicantes (androides de última generación casi imposibles de distinguir de los humanos) que ha sido llamado de nuevo para una misión: cazar a un grupo de replicantes fugados, liderados por Roy Batty (Rutger Hauer), quienes buscan desesperadamente prologar su existencia, ya que su vida está programada para autodestruirse en cuatro años. Mientras Deckard rastrea sus movimientos, la línea entre cazador y presa comienza a desdibujarse, especialmente cuando conoce a Rachael (Sean Young), una enigmática asistente de la corporación Tyrell.

Pocas películas encontrarás que, después de haber sido estrenadas hace más de 40 años, mantengan un 89% y 91% de apoyo de los críticos y la audiencia de Rotten Tomatoes, una de las plataformas de reseñas más reputadas del sector audiovisual, opinión que se mantiene en otras como IMDb: 8,1 sobre 10, con más de 850 mil votos recibidos. Aunque hoy es considerada un clásico, hemos de decir que en su estreno fue un fracaso de taquilla y recibió críticas mixtas, pero el tiempo la elevó a obra de culto y pionera del cyberpunk. Por si fuera poco, en FilmAffinity es considerada la tercera mejor película de ciencia ficción de la historia, empatada a puntos con La naranja mecánica y a solo una décima de Metrópolis.

No te puedes considerar amante del cine si todavía no has visto una joya del calibre de 'Blade Runner'. Pero bueno, todo tiene solución, y es que esta película se encuentra disponible en el catálogo de tres plataformas de streaming: Prime Video, Movistar Plus+ y Max. Además, todavía quedan dos días de Semana Santa por delante, y esta cinta solo tiene una duración de 117 minutos.