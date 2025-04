La mejor película de fantasía épica de la historia es también una joya atemporal que todo el mundo ama, casi con unanimidad, y está en streaming

A lo largo de la historia del cine, hay muchos films que nos han dejado batallas inolvidables, sin ir más lejos algunas escenas de Napoleón o la mismísima Gladiator, pero aquí las escenas de acción alcanzan otro nivel. Sin embargo, su principal atractivo es que va mucho más allá de una película de fantasía pura y dura: tiene personajes inolvidables y es una auténtica oda a la amistad, el sacrificio, la valentía y la esperanza en tiempos oscuros, marcando a los espectadores mucho después de que terminen los créditos.

Hablamos de una de las mejores películas de todos los tiempos, y no lo digo yo: lo dicen los 11 premios Oscar que ganó en 2004, incluyendo los más "gordos", el de película y director. Y también ese 94% y 86% de valoraciones positivas de los críticos y la audiencia en Rotten Tomatoes, una de las webs de reseñas más prestigiosas del sector, que se combina con un top 1 en el ranking de FilmAffinity de mejores películas de fantasía, empatada a puntos con ¡Qué bello es vivir! de Frank Capra. Por si fuera poco, en esta plataforma también se lleva la medalla de bronce en mejores películas de este siglo, solo por detrás de Ciudad de Dios y El pianista.

El épico cierre de una saga que marcó generaciones

La tercera y última entrega de la trilogía basada en las novelas de J.R.R. Tolkien culmina con el enfrentamiento definitivo entre las fuerzas de la luz y la oscuridad. Frodo (Elijah Wood) y su fiel amigo Sam (Sean Astin) continúan su peligroso viaje hacia el Monte del Destino con el mismo objetivo de la primera entrega: destruir el Anillo Único, el artefacto que concentra el poder de Sauron. Guiados por el enigmático Gollum (Andy Serkis), cuya lealtad es incierta, avanzan por el territorio de Mordor y sus innumerables desafíos, incluyendo los orcos de Ithilien.

Mientras tanto, las fuerzas del bien, lideradas por Gandalf (Ian McKellen), Legolas (Orlando Bloom) y Gimli (John Rhys-Davies), deben unir sus ejércitos para enfrentarse a las fuerzas oscuras de Sauron (Alan Howard) y ayudar a sus amigos. A medida que la batalla final se aproxima, los personajes se ven obligados a tomar decisiones cruciales que pondrán a prueba su valentía y lealtad, así como sus propios miedos. Aragorn (Viggo Mortensen) debe reclamar su destino como rey y unir a los pueblos libres en la lucha contra la oscuridad. Sin ánimo de hacerte spoiler, solo te diremos que la historia se cierra de forma épica.

Con todos estos datos, no podemos hablar de otra que no sea El Señor de los Anillos: El Retorno del Rey, considerada por muchos la mejor de la trilogía. Ve preparando un buen picoteo, porque esta película es de las largas: tiene una duración de 3 horas y 21 minutos, y si quieres disfrutar de ella, no te quedará otra que estar suscrito al catálogo de Max, Prime Video o Movistar Plus+.