Mejor que 'From', esta serie en la que nada es lo que parece lo empezó todo

En un panorama dominado por el contenido rápido y fácil de consumir, resulta complicado que las producciones con tramas más enrevesadas lleguen al gran público, especialmente cuando no proceden de los países que suelen liderar la industria audiovisual. Sin embargo, esta producción alemana ha roto el molde, convirtiéndose en una de las series más icónicas de las plataformas de streaming.

No es una serie al uso ni sirve para poner de fondo mientras haces otras cosas. Aquí cada diálogo es una pieza del rompecabezas y cada personaje encaja en una historia que exige atención de principio a fin. Con una propuesta ambiciosa, oscura y completamente alejada de la fórmula habitual, apuesta por una narración que no simplifica nada y que te engancha precisamente por eso.

Por eso, coge papel y lápiz y prepárate para entrar en un mundo de ciencia ficción que no deja indiferente a nadie y que te hará replantearte más de una vez el sentido de las cosas. En definitiva, una historia que te va a volar la cabeza.

Cuando el misterio se convierte en un rompecabezas perfecto

La verdad es que no es una serie que pueda resumirse a la ligera: el nivel de conexión y detalle en este universo ficticio hace que incluso la revelación más mínima pueda convertirse en un spoiler y arruinar parte de la experiencia. Es una historia que pone a prueba la atención del espectador y que dialoga constantemente con otras obras de ciencia ficción sin necesidad de imitarlas.

Aun así, un pequeño y muy breve resumen puede servir para asomarse por primera vez a este entramado perfectamente construido. La historia arranca con la desaparición de dos niños en el pueblo alemán ficticio de Winden. Un suceso que, en cualquier otra serie, sería el inicio de una investigación policial convencional, pero que aquí desencadena una cadena de acontecimientos que conecta a varias familias a lo largo de generaciones.

A medida que la trama avanza, el espectador descubre que Winden es un lugar marcado por patrones que se repiten, vínculos que se entrecruzan y secretos que llevan demasiado tiempo enterrados. Nada ocurre por casualidad y ningún personaje está ahí por estar: todos forman parte de un puzle narrativo que se revela capa a capa.

El reparto de la serie está formado por un elenco amplio y coral en el que participan Louis Hofmann, Karoline Eichhorn, Lisa Vicari, Maja Schöne, Oliver Masucci, Andreas Pietschmann, Mark Waschke, Jördis Triebel, Paul Lux, Gina Stiebitz y Sebastian Rudolph, entre muchos otros.

Dónde ver esta serie

La serie está disponible completa en Netflix con sus tres temporadas. Desde su estreno, la serie dejó una huella evidente en la cultura popular: fue incluida de forma recurrente en las listas de “Lo mejor del año” de medios como The New York Times, IndieWire o The Guardian, y su segunda temporada recibió nominaciones en los Premios Saturn, donde destacó en las categorías de mejor serie internacional y mejor interpretación juvenil.

También ganó el premio Grimme, uno de los galardones más prestigiosos de la televisión alemana, y su dirección y guion fueron especialmente celebrados por la crítica especializada. Con el tiempo, Dark se ha consolidado como una de las ficciones más influyentes del catálogo de Netflix y una referencia para futuras producciones europeas.

Más allá de su complejidad, de sus premios y de todo el impacto que ha generado, esta es una historia que sigue encontrando nuevos espectadores año tras año. Y quizá ahí esté parte de su magia: cada uno llega cuando tiene que llegar. Porque, al final, no importa dónde la veas, sino cuándo.