Si te gustó ‘Looper’, no puedes perderte esta joya de ciencia ficción que juega con el destino y el tiempo

Durante los últimos años, el cine de ciencia ficción ha explorado de forma recurrente la manipulación del tiempo y el destino, pero pocas películas logran equilibrar la complejidad narrativa que requieren este tipo de historias con una trama emocionalmente impactante. Un ejemplo de una buena ejecución es Looper, pero no es el único ni mucho menos.

Existe otra obra imprescindible para los amantes del género, mucho menos conocida, pero con un guion que juega con paradojas temporales y giros inesperados que te mantendrán pegado a la pantalla. Basada en el famoso relato corto All You Zombies de Robert A. Heinlein, esta película crea una atmósfera que es puro misterio y suspense.

Predestination, la paradoja temporal que redefine el género

Dirigida por los hermanos Spierig, Predestination sigue a un agente temporal (Ethan Hawke) que trabaja para una organización secreta encargada de prevenir crímenes en el futuro, eliminando a personas enviadas al pasado. En su última misión, debe atrapar a un terrorista conocido como el “Fizzle Bomber”, un viaje que lo llevará a cruzar su propio pasado y a encontrarse con una joven cuya historia personal esconde una conexión imposible.

A medida que las líneas del tiempo se desdibujan, la película construye una de las paradojas más audaces y sorprendentes del cine moderno. Esta trama se cimienta sobre la sólida actuación de Ethan Hawke, que da vida a una historia que desafía la percepción del tiempo y la realidad.

Disponible para comprar o alquilar en Rakuten TV, Predestination es una experiencia única que combina ciencia ficción cerebral con un toque humano para lograr que los dilemas de sus personajes resuenen mucho tiempo después de verla.