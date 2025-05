Movistar Plus+ te ofrece Disney+ más barato por tiempo limitado

Los clientes de Movistar Plus+ con una tarifa de fibra y móvil de Movistar pueden suscribirse a Disney+ por 4,49 euros al mes durante seis meses. Resulta un precio bastante más bajo que los 5,99 euros al mes que cuesta esta plataforma de forma original, ya que supone un descuento de 1,50 euros al mes, casi un 25%. Dicha promoción está disponible hasta el 9 de junio y permite acceder a la plataforma de streaming de Disney en su versión con anuncios.

Una vez terminada la promoción, que dura 6 meses y carece de permanencia, el precio vuelve a su tarifa habitual. No obstante, al suscribirte a Disney+ mediante Movistar Plus+ también se incluyen dos canales de cine exclusivos de la televisión de Movistar. Puedes contratar la oferta en la web de los paquetes televisivos de Movistar mientras tengas Movistar Plus+ junto a tu tarifa de fibra y móvil (miMovistar).

Oferta de Disney+ con descuento

Una de las plataformas de streaming más populares es Disney+. Como su nombre indica, se trata de la plataforma de la multinacional estadounidense, desde la que se pueden ver tanto las películas y series de Disney como las de otras marcas, como Star Wars, además de las cintas de las que posee los derechos de emisión.

Entre sus títulos más destacados tenemos:

Star Wars: Andor

Shogun

Avatar: El sentido del agua

Las largas sombras

Loki

Bruja Escarlata y Visión

Star Wars: The Mandalorian

Peter Jackson y los dioses del Olimpo

Star Wars: The Acolyte

The Bear

Custodia repartida

Star Wars: Crónicas del submundo

Kun por Agüero

Las nuevas piezas del puzzle

Solo asesinatos en el edificio

Paradise

Taylor Swift: The Eras Tour

Vengadores: Endgame

Los Simpson (todas las temporadas)

La oferta de la que hablamos es la versión de Disney+ Estándar con anuncios. Cuesta 5,99 euros de forma independiente a Movistar Plus+, un precio que es el mismo en condiciones normales para los clientes de la televisión de la operadora. No obstante, en este caso se incluyen dos canales exclusivos de cine: Cine Español y Clásicos por Movistar Plus+.

La promoción ofrece Disney+ con los dos canales, de forma permanente, por4,49 euros al mes durante los primeros 6 meses. Tras este medio año, el precio retorna a los 5,99 euros mensuales habituales. Carece de permanencia, por lo que puedes cancelar tu suscripción en cualquier momento. Otros detalles a tener en cuenta son que podrás reproducir Disney+ como máximo en 2 dispositivos al mismo tiempo y la calidad de imagen llegará hasta los 1080p (Full HD).

Para acceder a la oferta, debes tener contratado Movistar Plus+ siendo cliente de fibra y móvil de Movistar, lo que se conocen como paquetes miMovistar. De este modo, te encontrarás con la promoción en el portal de paquetes de Movistar Plus+. Si no cumples esta condición, no se mostrará la oferta.