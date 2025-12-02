La NBA y la Liga Endesa podrían regresar a Movistar de forma inminente

Todo apunta a que la NBA volverá a Movistar, y también lo harán la Liga Endesa, la Copa del Rey y la Supercopa. Movistar Plus+, la televisión de la operadora azul, está probando tres canales de DAZN con un nombre delatador: "DAZN Baloncesto", "DAZN Baloncesto 2" y "DAZN Baloncesto 3".

DAZN, junto a Amazon, es quien posee los derechos de emisión de la NBA y de varias competiciones españolas. Mediante un reciente acuerdo con Orange, emitirá una gran cantidad de partidos en Orange TV, y parece que también ha firmado con Movistar Plus+.

¿El regreso de NBA a Movistar Plus+?

Según ha revelado Mundo Plus, Movistar Plus+ ha habilitado tres nuevos canales: "DAZN Baloncesto", "DAZN Baloncesto 2" y "DAZN Baloncesto 3". Es una clara prueba de que el basket podría volver de forma inminente a la televisión de Movistar.

Además, esta señal se refuerza con la llegada de contenido de baloncesto a Orange TV, la principal rival de Movistar Plus+. Según hemos relatado hace pocas horas, la televisión de Orange incluirá 180 partidos de la NBA junto a toda la Liga Endesa, toda la Copa del Rey y las próximas ediciones de la Supercopa Endesa.

Tradicionalmente, la NBA se ha emitido en Movistar Plus+; sin embargo, debido a los recientes acuerdos de la liga con DAZN y Amazon, dejó de retransmitirse. Esto, al margen de eliminar de la programación de Movistar a la competición, provocó que el papel de Antoni Daimiel y Guille Giménez, los míticos narradores de la NBA, quedase en el aire tras no ser fichados por DAZN y permanecer en Movistar.

El próximo partido de la NBA que emitirá DAZN es en la madrugada de este miércoles (noche de hoy) a las 2 de la mañana, un Nueva York vs. Boston Celtics. Falta por ver si, efectivamente, entra dentro de la emisión de Movistar Plus+ o si la NBA vuelve más tarde. También quedamos pendientes de si la versión de Movistar Plus+ para cualquier persona (y no solo la de clientes de fibra y móvil) incorpora la competición.