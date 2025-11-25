Nano Banana Pro está completamente roto, y con estos prompts puedes llevarlo a otro nivel

Google ha presentado Nano Banana Pro, una versión mejorada de su popular generador de imágenes lanzado en agosto. La novedad es que ahora funciona sobre el modelo Gemini 3, lo que le otorga mayor precisión y realismo en comparacióncon la edición estándar, que utilizaba Gemini 2.5 Flash.

Según la compañía, esta actualización permite crear y editar imágenes con un nivel de detalle "de calidad de estudio". Nano Banana Pro no solo mejora la base técnica, sino que también se ha integrado rápidamente en otros servicios, como Adobe Firefly, ampliando las posibilidades de uso.

La propuesta de Google ha sido clara: ofrecer un producto que mantenga la sencillez de la versión gratuita, pero con resultados más refinados y consistentes. La compañía lo presenta como una herramienta versátil, capaz de ir desde proyectos escolares hasta usos profesionales ligeros.

Una herramienta capacitada para crear gran cantidad de contenido visual

Uno de los ejemplos más llamativos es la capacidad de generar infografías a partir de una simple fotografía. En una demostración, el sistema identificó una planta conocida como String of Turtles y elaboró un gráfico con datos sobre su origen, cuidados y características. Esta función resulta especialmente útil para proyectos educativos, aunque siempre es recomendable verificar la información antes de usarla en trabajos académicos.

Otra aplicación destacada es la creación de storyboards. Con solo introducir una imagen y pedirle que desarrolle una secuencia, Nano Banana Pro genera planos como tomas generales, primeros planos y perspectivas subjetivas. Esta herramienta puede ser de gran ayuda para estudiantes de cine o pequeños equipos que no cuentan con un dibujante especializado.

El sistema también sobresale en la combinación de numerosos objetos en una sola imagen. Google mostró un ejemplo con 14 personajes peludos sentados en un sofá frente a un televisor. La IA no solo logró reunirlos en la misma escena, sino que mantuvo la coherencia visual de cada uno, algo que suele ser difícil en otros generadores.

Nano Banana Pro se posiciona como uno de los mejores en la creación de escenas fotorealistas. Google recomienda redactar prompts detallados que incluyan iluminación, ángulos de cámara e incluso el tipo de lente, para obtener resultados más cercanos a la fotografía profesional.

Una función especialmente práctica es la capacidad de traducir palabras dentro de una imagen y reemplazarlas sin alterar el resto del diseño. En un ejemplo, el sistema transformó etiquetas en inglés de unos envases al coreano, manteniendo intacta la estética original. Esta opción puede resultar útil para empresas que buscan adaptar sus productos a distintos mercados.

Finalmente, Nano Banana Pro permite convertir un dibujo o diseño en un producto realista, como camisetas o tazas. Los resultados mejoran cuanto más detallado sea el prompt, incluyendo estilos, paletas de colores o referencias estéticas.