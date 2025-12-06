La nave espacial de la última misión de la NASA ya ha tomado su primera 'selfie' durante su largo viaje a Marte

La NASA sigue orquestando nuevas misiones espaciales para seguir descifrando los enigmáticos misterios y los desconocidos orígenes del Universo y sus cuerpos celestes. Una de sus misiones más ambiciosas consiste en llevar a Marte dos naves espaciales completamente idénticas que orbitarán alrededor del planeta con el objetivo principal de estudiar el comportamiento de los vientos solares en su interacción con el campo magnético del gigante rojo.

Estas dos naves espaciales son conocidas popularmente como las dos naves espaciales gemelas de la NASA y pertenecen a la misión ESCAPADE (Escape and Plasma Acceleration and Dynamics Explorers). Ambas sondas despegaron el día 13 de noviembre de 2025 a bordo del cohete espacial New Glenn de Blue Origin.

Lanzamiento de las sondas espaciales de la misión ESCAPADE de la NASA en Cabo Cañaveral, Florida.

Primera fotografía oficial de la misión espacial ESCAPADE, el arte de detener el espacio-tiempo

Dicen que el arte de la fotografía es la mejor expresión humana para detener el tiempo, pero en la inmensidad del espacio el término "tiempo" es muy relativo. Sea como fuere, una de las sondas de la misión ESCAPADE ha plasmado en un instante eterno sus primeras selfies como método de comprobación de que su cámara funciona correctamente antes de seguir adentrándose en las abismales profundidades del espacio durante su largo recorrido hacia Marte.

Primera fotografía de las sondas de la misión ESCAPADE de la NASA NASA

Las primeras imágenes enviadas desde las dos naves gemelas de la NASA muestran el lateral de los paneles solares de una de las dos sondas. A la izquierda, vemos una fotografía tomada con la cámara de luz visible, mientras que; a la derecha, se puede apreciar una imagen tomada con el sistema de observación de infrarrojos de la sonda.

En esta última "selfie espacial" vemos los puntos más calientes del panel solar, con tonalidades naranjas y amarillas; y las áreas más frías del panel, bajo unos tonos morados, violetas y negros que acompañan al borde de los paneles solares.

El objetivo principal de las sondas gemelas de ESCAPADE: el estudio de su atmósfera y... ¿las auroras boreales?

Las sondas gemelas de la misión ESCAPADE han sido construidas por Rocket Lab. Tal y como informan desde la NASA, una vez completen su viaje a Marte orbitarán alrededor del planeta para analizar el material que dejan los vientos solares al entrar en contacto con el entorno de la magnetosfera de nuestro querido y desértico planeta vecino. Esto nos permitirá conocer cómo Marte fue perdiendo el aire de su atmósfera a lo largo de miles de millones de años y comprender mejor los efectos climáticos en su superficie.

Este estudio de los campos magnéticos de Marte y su comportamiento con los vientos solares podría resultar muy interesante para la comunidad científica, ya que adicionalmente también ofrecerá la posibilidad de descubrir cómo se forman las auroras boreales del desértico gigante rojo, así como obtener fotografías de mayor calidad con sus cámaras desde la órbita marciana. Es cierto que el planeta tiene una atmósfera muy fina, pero sus campos magnéticos son muy activos e interactúan con las partículas del Sol para producir emisiones de luz al entrar en contacto con los protones y electrones del astro solar.

Aunque estas auroras boreales marcianas no se concentran en los polos, tal como sucede en la Tierra, sino que pueden aparecer en diferentes áreas del cielo, en ocasiones de forma difusa y con una intensidad mucho más débil que en los fríos polos terrícolas.

Imagen comparativa tomada por la SuperCam del rover Perseverance de la NASA. A la izquierda, el cielo bajo una aurora boreal de tonos verdes. A la derecha, el cielo sin aurora boreal. Perseverance NASA

El viaje de las sondas gemelas será un viaje largo, muy largo, cuyo recorrido pasará de nuevo por la gran perla azul del Sistema Solar. Y es que, durante el mes de noviembre de 2026, las naves espaciales de la NASA volverán a la Tierra para utilizar la gravedad del planeta e impulsarse a mayores velocidades hacia Marte.

No aterrizarán en la polvareda marciana, pero iniciarán su órbita alrededor del astro rojizo en septiembre de 2027.

Por otra parte, recientemente descubríamos más datos acerca de los endiablados vientos huracanados de las tormentas de polvo de Marte. Al parecer, el planeta rojo es mucho más violento de lo que imaginaba la comunidad científica, sus vientos alcanzan unas velocidades de hasta 158 km/h, siendo mucho más frecuentes en las vastas llanuras de Amazonis Planitia y Elysium Planitia.