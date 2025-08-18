NBA en Prime Video: Amazon desglosa el calendario de una competición que podremos ver con nuestra suscripción

Nada es para siempre. Los contratos se firman y se terminan y los derechos televisivos no son una excepción. Durante años fue Movistar Plus+ la ventana en España para disfrutar de la que muchos consideran la mejor liga de baloncesto del mundo, sin embargo, a partir de la temporada 2025/26 será Amazon quien tome el relevo y convierta a Prime Video en el nuevo hogar de la NBA en nuestro país.

Así las cosas, Prime Sports, que así se llama el espacio dedicado en exclusiva al mundo del deporte dentro de la plataforma, ha presentado ya el calendario completo de la temporada inaugural de la NBA en Prime, la cual comienza este mismo otoño.

Calendario temporada 25/26

La competición arranca el viernes 24 de octubre con un doble enfrentamiento: New York Knicks contra Boston Celtics (1:30 de la madrugada, hora peninsular española) y Minnesota Timberwolves contra Los Angeles Lakers (4:00 de la madrugada). Desde entonces, los abonados podrán acceder a una cobertura muy completa de la temporada.

Los horarios son ET, sumadle 5 horas a partir de noviembre Amazon

Según ha confirmado Amazon, los miembros Prime en España tendrán acceso exclusivo a 87 partidos de la temporada regular, además de los siete partidos de las rondas eliminatorias de la Emirates NBACup y todos los encuentros del SoFi NBA Play-In Tournament. El acuerdo también contempla un tercio de los partidos de primera y segunda ronda de los Playoffs, una serie de Finales de Conferencia cada año y, durante seis de los once años que dura el contrato, las propias Finales de la NBA.

Algunos encuentros se jugarán fuera de EE.UU. Amazon

El despliegue incluye programas previos y posteriores a cada encuentro, así como análisis desde el estudio central de Prime en Culver City. Voces reconocidas como Ian Eagle, Kevin Harlan, Stan Van Gundy, Dwyane Wade o Candace Parker, al menos por los seguidores americanos, estarán en las retransmisiones, acompañados por reporteros a pie de pista y un plantel de analistas de primer nivel como Dirk Nowitzki, Blake Griffin o Udonis Haslem.

Los Playoffs comienzan en abril Amazon

La Emirates NBA Cup 2025 comenzará en Prime el 31 de octubre y se disputará durante cinco semanas de dobles enfrentamientos los viernes. La fase final, con cuartos de final, semifinales y la gran final, se jugará en Las Vegas entre el 9 y el 16 de diciembre. Además, el calendario de Prime incluye partidos internacionales como los NBA Berlin y London Games (15 y 18 de enero) y una serie de encuentros en sábado por la tarde para favorecer el horario europeo, con estrellas como Victor Wembanyama, Giannis Antetokounmpo o Nikola Jokić como protagonistas.

La WNBA, también

El acuerdo no se limita a la NBA. A partir de 2026, Prime Video emitirá también 30 partidos de temporada regular de la WNBA cada año, además de encuentros clave como la Copa del Comisionado y partidos de postemporada de la liga femenina. Una apuesta que refuerza la posición de Amazon como plataforma global del baloncesto profesional.