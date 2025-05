Por 165 euros, esta Smart TV con Titan OS, Dolby Audio y control por voz no tiene competencia

Si bien actualmente la resolución estándar es 4K UHD, hay fabricantes que siguen lanzando televisores HD, y es que tienen su público. Por ejemplo, está el Philips 32PHS6009/12, que tiene más de 1.200 valoraciones en Amazon y una nota media de 4 estrellas sobre 5. Este modelo de 2024 es perfecto para espacios reducidos y para todos aquellos que buscan una Smart TV asequible. Si es tu caso, entonces tienes que echarle un vistazo.

Antes de repasar sus características tenemos que hablar del precio. Esta Smart TV tiene un precio de venta recomendado de 279 euros, pero la puedes conseguir por 165 euros en Amazon y PcComponentes. Aunque no estamos hablando del mínimo histórico, se acerca bastante, de ahí que no deje de ser una oferta irresistible. Dicho esto, y a modo de adelanto, cabe mencionar que este televisor permite acceder a las principales plataformas de streaming.

Hazte con la Smart TV Philips 32PHS6009/12 por tan solo 165 euros

Esta Smart TV lleva Titan OS Philips

En cuanto a características, se trata de un televisor de 32 pulgadas con resolución HD (1.270 por 720 píxeles) y tecnología PixelPlusHD. Esto último quiere decir que lleva un procesador que se encarga de optimizar la calidad de la imagen, lo que se traduce en colores más realistas. A esto hay que añadir Dolby Audio para que disfrutes de la mejor experiencia a la hora de ver películas y series. Como puedes ver, no está nada mal para ser una Smart TV tan barata.

No menos importante es el sistema operativo. Pues bien, lleva Titan OS, una alternativa a Google TV, Tizen OS y webOS. Su interfaz de usuario es muy intuitiva, así que en pocos minutos lo tendrás todo bajo control. A nivel de aplicaciones, si bien no tiene tantas como la competencia, poco a poco van llegando más. Hay que tener en cuenta que este sistema operativo fue lanzado en 2024. Ahora bien, no tendrás ningún problema a la hora de acceder a Netflix, Prime Video, Pluto TV, Rakuten TV, YouTube y DAZN, entre otras plataformas de streaming.

Si te preocupa la conectividad, aquí tampoco decepciona. Esta Smart TV tiene dos puertos USB, una ranura CI, tres HDMI, una toma para auriculares, un puerto Ethernet, una salida de audio digital óptica, una entrada RF, una entrada de satélite y Wi-Fi. En el apartado de audio incorpora dos altavoces de 5 vatios.

En definitiva, si tenemos en cuenta la relación calidad-precio, es uno de los mejores televisores, por no decir el mejor, que puedes comprar ahora mismo por menos de 170 euros. Aprovecha que tiene un 41 % de descuento y hazte con el tuyo, no te arrepentirás.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.