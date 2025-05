Disfrutar de una gran pantalla ya no sale tan caro: este nuevo proyector de Xiaomi con Google TV es un chollo

Ir al cine de vez en cuando está muy bien, pero disfrutar de la misma experiencia desde el jardín o salón de tu casa no tiene precio. Aunque para ello lo primero que necesitas tener a mano es un buen proyector portátil. Y no, no tienes que gastar demasiado. Este novedoso Xiaomi Smart Projector L1 es la clara demostración de ello y ahora con descuento no tiene rival.

Hace apenas unas semanas llegó a nuestro mercado este nuevo proyector de Xiaomi, el cual tiene un precio recomendado de 219,99 euros. Y si ya de por sí era una opción bastante atractiva, ahora que tiene un pequeño descuento de 40 euros lo es aún más, pues lo puedes añadir a tu cesta de la compra por unos 179 euros en Amazon. ¿Qué prefieres otras alternativas de compra? No hay problema. En PcComponentes y MediaMarkt lo encontrarás al mismo precio.

Compra el novedoso Xiaomi Smart Projector L1 al mejor precio

Xiaomi Smart Projector L1 Xiaomi

El Xiaomi Smart Projector L1 es una opción ideal para quienes quieren disfrutar de una gran pantalla en cualquier lugar, ya que se trata de un proyector económico con un diseño elegante y compacto que se puede llevar sin complicaciones de un lado para otro al tener un ligero peso de 1,2 kg. Este modelo cuestión nos ofrece una resolución nativa Full HD (1.920 x 1.080 px) y soporte para contenido en 4K, garantizando imágenes nítidas a la hora de ver películas, series, deportes o jugar.

Otro punto importante a resaltar es que nos da la posibilidad de crear una proyección de entre 40 y 120 pulgadas, la cual podemos ajustar fácilmente al espacio según la distancia a la que se coloque. Eso sí, tendrás que utilizarlo en entornos oscuros, ya que tiene un brillo de 200 lúmenes ISO.

Por otro lado, para asegurarnos una buena experiencia durante su uso sin tener que hacer ajustes de forma manual, dispone de una corrección trapezoidal automática omnidireccional, una función de autoenfoque, una alineación inteligente y un sistema de evitación de obstáculos basado en IA. Mientras que, si no centramos en su apartado de sonido, integra dos altavoces de 3 W con soporte para Dolby Audio.

Y funciona bajo un sistema operativo Google TV, por lo que acceder a las principales plataformas de streaming como Netflix es muy sencillo. También es compatible con Google Cast para compartir contenido directamente desde nuestro smartphone y con Google Assistant para controlarlo mediante comandos de voz, pues su mando Bluetooth 360° ya viene con micrófono y un botón dedicado para ello. Todo ello sin pasar por alto que puedes conectar dispositivos de forma inalámbrica mediante Bluetooth 5.0.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.